Salvamento Marítimo y Guardia Civil escoltaron las embarcaciones hasta el muelle de La Restinga. En uno de los cayucos viajaban cinco mujeres y tres menores, mientras que todavía no se conoce el número de ocupantes del segundo

Salvamento Marítimo y la Guardia Civil interceptaron durante la madrugada de este domingo dos cayucos en aguas próximas a El Hierro y los escoltaron hasta el muelle de La Restinga, según informó el organismo estatal.

Imagen de archivo. Salvamento Marítimo

En la primera embarcación viajaban 74 migrantes de origen subsahariano, entre ellos cinco mujeres y tres menores. Por el momento, las autoridades no han facilitado el número de personas que ocupaban el segundo cayuco.

Operativo coordinado desde Tenerife

El Centro de Coordinación de Salvamento (CCS) de Tenerife coordinó las operaciones, en las que participaron la patrullera Río Tajo de la Guardia Civil y la salvamar Diphda, que acompañaron a las dos embarcaciones hasta el puerto herreño.

La llegada de estos dos cayucos se produce después de que este sábado arribara otra embarcación irregular a Canarias, concretamente a El Hierro. En ella viajaban 67 personas de origen subsahariano, entre ellas cinco mujeres y cuatro menores, que llegaron también al muelle de La Restinga.