El Real Unión Tenerife y la UD Añaza se enfrentan en un duelo histórico que podrá seguirse, a partir de las 20:45 horas, en Canarias Play, YouTube Deportes y rtvc.es

El Real Unión de Tenerife Santa Cruz y la UD Añaza protagonizarán este viernes 27 de noviembre el primer derbi entre dos equipos de la capital tinerfeña en categoría nacional. El encuentro comenzará a las 21:00 horas y podrá seguirse en directo, a partir de las 20:45 horas, a través de Canarias Play, YouTube Deportes de Televisión Canaria y la web rtvc.es. La narración correrá a cargo de Berto Mata desde el Campo Municipal de La Salud, en Santa Cruz de Tenerife.

Los dos equipos de Tenerife se enfrentarán en la decimotercera jornada de la liga de Tercera Federación. Con este choque, Radiotelevisión Canaria suma ya trece partidos retransmitidos de esta categoría en la presente temporada.

El Real Unión afronta el compromiso situado en la zona alta de la clasificación, con 26 puntos. El conjunto santacrucero ha firmado buenos resultados en las últimas jornadas, con victorias ante el Villa de Santa Brígida (1-2), el Mensajero (2-1) y el Tenerife C (0-1). En esa trayectoria también figura el empate a uno frente a la UD Lanzarote, en un encuentro disputado precisamente en La Salud. Unos resultados que confirman el buen momento competitivo del equipo.

Partido señalado

Por su parte, la UD Añaza llega después de conseguir una importante victoria por 3-2 ante el CD Marino. El conjunto rojillo, que afronta su primera temporada en categoría nacional, suma 12 puntos y continúa trabajando para consolidarse en Tercera Federación. El triunfo de la última jornada supone un impulso anímico antes de afrontar uno de los partidos más señalados de su calendario.

Más allá de la clasificación, el encuentro tiene un atractivo especial por su condición de derbi entre dos equipos de Santa Cruz de Tenerife. Será la primera vez que Real Unión y Añaza se midan en categoría nacional, con La Salud como escenario de una noche que promete ambiente y emoción en el fútbol de la capital.

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