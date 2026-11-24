El Real Unión Tenerife recibe a la UD Añaza en el Campo Municipal de La Salud, en Santa Cruz de Tenerife, en un encuentro correspondiente a la jornada 13 de Tercera Federación. El partido lo podrás ver en directo en RTVC

El Real Unión Tenerife vs UD Añaza se disputa este viernes 27 de noviembre a las 21:00 horas en el Campo Municipal de La Salud, en Santa Cruz de Tenerife. El encuentro corresponde a la jornada 13 del grupo canario de Tercera Federación y podrá seguirse en directo a través de los canales digitales de Radio Televisión Canaria.

Cómo llega el Real Unión Tenerife

El conjunto local afronta la cita desde la cuarta posición de la clasificación, con 26 puntos y a tres del liderato. Enfrente estará una UD Añaza que ocupa el decimoquinto puesto y que llega después de conseguir una victoria ante el CD Marino. Dos equipos tinerfeños con necesidades diferentes en la competición y que buscarán prolongar sus respectivos resultados positivos.

El Real Unión Tenerife se ha consolidado entre los equipos de la zona alta del grupo canario. Después de doce jornadas, suma ocho victorias, dos empates y dos derrotas, unos números que le permiten ocupar la cuarta posición con 26 puntos.

El equipo está igualado a puntos con el Panadería Pulido San Mateo y el CD San Miguel, segundo y tercero respectivamente. Los tres se encuentran a tres puntos del líder, el Chatur San Fernando, que suma 29. La pelea por los primeros puestos está muy ajustada y cada jornada puede provocar cambios en la clasificación.

El Real Unión presenta, además, un balance de 18 goles a favor y solo 10 en contra. Sus registros defensivos lo sitúan entre los equipos menos goleados de la competición, una de las claves de su regularidad durante este primer tramo de temporada.

Los resultados recientes también reflejan el buen momento del Real Unión Tenerife. En sus cinco últimos compromisos ha conseguido cuatro victorias y un empate. Se impuso al Estrella CF (0-1), empató frente a la UD Lanzarote (1-1), ganó a la UD Villa de Santa Brígida (1-2) y al CD Mensajero (2-1), y cerró esa secuencia con un nuevo triunfo ante el CD Tenerife C (0-1).

Precisamente, su última victoria llegó en la jornada anterior, en su visita al CD Tenerife C. El Real Unión Tenerife consiguió imponerse por la mínima, sumó tres puntos importantes y mantuvo su posición entre los cuatro primeros clasificados.

La UD Añaza busca continuidad tras ganar al CD Marino

La UD Añaza afronta el desplazamiento al Campo Municipal de La Salud desde la decimoquinta posición, con 12 puntos. Su balance después de doce jornadas es de tres victorias, tres empates y seis derrotas, con 13 goles marcados y 23 encajados.

El conjunto visitante necesita encontrar una mayor regularidad para mejorar su situación clasificatoria. Su trayectoria reciente ha alternado resultados positivos y negativos, aunque la última jornada le ha permitido recuperar sensaciones competitivas con una victoria en casa.

En sus cinco encuentros anteriores, la UD Añaza ha sumado dos triunfos y tres derrotas. Venció al San Bartolomé CF (2-0) y posteriormente perdió frente a la UD Las Palmas C (3-0) y el Chatur San Fernando (1-2). También cayó ante la UD Los Llanos de Aridane (3-0), antes de conseguir una importante victoria por 3-2 frente al CD Marino.

Este último resultado supone un impulso para el equipo de Añaza, que logró sumar tres puntos ante un rival situado en la zona media de la clasificación. Los goles anotados ante el CD Marino también permitieron al conjunto visitante mejorar sus registros ofensivos.

El encuentro presenta dos objetivos distintos. El Real Unión Tenerife quiere aprovechar su buen momento para seguir la estela del líder y mantenerse en la lucha por los puestos de privilegio. La UD Añaza, por su parte, buscará dar continuidad a su última victoria y conseguir puntos que le permitan alejarse de la zona baja.

La diferencia de 14 puntos entre ambos conjuntos añade interés a un enfrentamiento entre dos representantes del fútbol tinerfeño que llegan con la intención de prolongar sus respectivas dinámicas positivas.

Dónde ver en directo el Real Unión Tenerife vs UD Añaza

El partido entre el Real Unión Tenerife y la UD Añaza podrá seguirse en directo a través de los canales digitales de Radio Televisión Canaria.

La retransmisión comenzará a las 20:45 horas, con el inicio del encuentro previsto para las 21:00 horas. La narración correrá a cargo de Berto Mata, que realizará la locución desde el propio Campo Municipal de La Salud.

Para seguir el encuentro puedes hacerlo a través de:

rtvc.es : seguimiento del partido a través de la web de RTVC.

: seguimiento del partido a través de la web de RTVC. Canarias Play : retransmisión en directo a través de la plataforma digital.

: retransmisión en directo a través de la plataforma digital. YouTube Deportes Televisión Canaria: emisión en directo en el canal de Deportes de Radio Televisión Canaria.

La retransmisión será exclusivamente digital y permitirá seguir una nueva jornada del fútbol regional canario a través de los canales de Radio Televisión Canaria.

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