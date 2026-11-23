Consulta el horario del AD Ceuta vs Almeria, las alineaciones y el minuto a minuto en directo del partido de la J15 de LaLiga Hypermotion 26-27

La jornada 15 de LaLiga Hypermotion ofrece este lunes 23 de noviembre un nuevo duelo (a las 18.30 hora canaria), en el estadio Municipal Alfonso Murube, donde AD Ceuta FC y Almería se enfrentarán en un partido clave para la clasificación.

AD Ceuta versus Almería.

Cómo llegan el Ad Ceuta y Almería al encuentro

AD Ceuta FC afronta este encuentro tras medirse a Tenerife y Córdoba CF, mientras que Almería llega después de jugar ante FC Andorra y Girona FC. Tras este partido, ambos equipos continuarán su calendario enfrentándose a Granada y Real Sporting.

Por su parte, el AD Ceuta FC ocupa la posición número 22 de la clasificación de LaLiga Hypermotion con 5 puntos, mientras que Almería ocupa la posición número 1 de la tabla con 32 puntos. Una victoria, un empate o una derrota determinará el futuro inmediato de ambos equipos en la clasificación de LaLiga Hypermotion.

En lo que va de campeonato, AD Ceuta FC ha marcado 10 goles y ha encajado 32, con un balance de 1 victoria, 2 empates y 11 derrotas. Por su parte, Almería, suma 26 goles a favor y 11 en contra, con 10 triunfos, 2 empates y 2 derrotas.

Como local, AD Ceuta FC ha conseguido 1 victoria, 1 empate y 5 derrotas. A domicilio, Almería presenta un balance de 4 victorias, 1 empate y 2 derrotas.

Alineaciones

Minuto a minuto en directo

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