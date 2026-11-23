La instalación deportiva cambiará su nombre tras una iniciativa respaldada por 4.908 firmas y numerosas entidades deportivas de Gran Canaria

Imagen del campo de fútbol del Anexo de la Ciudad Deportiva Siete Palmas, Gran Canaria

El campo de fútbol 11 del Anexo de la Ciudad Deportiva Siete Palmas, donde disputa sus partidos Las Palmas Atlético, pasará a llamarse Estadio Zebensui Ramos González. La Junta Rectora del Instituto Insular de Deportes ha aprobado por unanimidad el cambio de denominación como homenaje al joven futbolista que formó parte de la cadena de filiales de la UD Las Palmas.

La iniciativa ha contado con un amplio respaldo ciudadano, con un total de 4.908 firmas recogidas a través de la plataforma Change.org, además del apoyo de numerosos clubes y entidades deportivas de Gran Canaria.

La propuesta partió de Andrea Castellano Marrero, que presentó la solicitud el pasado 17 de julio con el respaldo de los padres y familiares de Zebensui. También recibió el apoyo de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas y de la propia Unión Deportiva Las Palmas.

Con este cambio, el Instituto Insular de Deportes quiere mantener vivo el recuerdo del jugador y reconocer no solo su trayectoria deportiva, sino también los valores que representaba, como el esfuerzo, la humildad, el respeto y el compañerismo.

La nueva denominación se incorporará a los registros y documentación de las administraciones correspondientes. Además, el Instituto Insular de Deportes adaptará la señalización y la rotulación de las instalaciones para hacer efectivo el cambio de nombre.