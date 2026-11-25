‘El Regreso’ se estrena este sábado, a las 21:15 horas, en Televisión Canaria y propone un recorrido íntimo por la vida y la obra del cantautor canario de la mano de sus amigos

Televisión Canaria emite este sábado 28 de noviembre el especial ‘Braulio. El regreso’, un documental de Cyrano Producciones que combina conversaciones íntimas con el artista y momentos musicales. La producción fue rodada en la finca que el cantante posee en Santa Cristina, en la localidad de Santa María Guía en Gran Canaria, un lugar al que él mismo dio nombre y donde recibe a cuatro amigos para repasar su vida y su obra.

El administrador general de Radiotelevisión Canaria, César Toledo, destaca el valor de esta producción como «un documento audiovisual para la historia, que rinde homenaje y hace justicia al primer cantautor que puso el nombre de Canarias en el mundo». «Esta era una deuda que teníamos con Braulio, y en Televisión Canaria la hemos saldado con satisfacción, porque ha sido un privilegio poder entrar en la intimidad de su casa y comprobar el apego que mantiene a la tierra que le vio nacer», señala.

Durante el documental, Braulio conversa sobre su biografía con figuras de la comunicación o la cultura en el Archipiélago como el director de La Radio Canaria, Mayer Trujillo, la presentadora de Televisión Canaria, Eloísa González, el escritor Santiago Gil y el periodista Juan García Luján. Los recorridos por los distintos rincones de la vivienda, los objetos personales y los animales que forman parte de su día a día sirven como hilo conductor para hablar de su infancia en Guía, marcada por los caminos hacia el instituto, el molino de su padre y el Ayuntamiento donde trabajaba su madre, así como su etapa en Inglaterra, su trayectoria en América Latina y el origen de canciones como como Lolita Pluma, Tomasín o El Chulo Playero.

‘Braulio. El regreso’ presta especial atención al álbum Canto a Canarias y al contexto en el que nació, así como a la reflexión del artista sobre su vínculo con las Islas y su forma de entender el nacionalismo canario y la identidad cultural, alejada de etiquetas o malentendidos. La jornada concluye con la llegada de tres músicos amigos que, de manera improvisada, interpretan nuevas versiones de algunas de las canciones más emblemáticas de Braulio. A ese encuentro musical se suman otros amigos, convirtiendo la casa en un espacio de celebración y memoria.

«La audiencia va a descubrir a un Braulio hasta ahora inédito, un gran contador de historias y un gran anfitrión, que se arranca con la guitarra entre amigos para regalarnos un bolero que llega al alma y con el que demuestra el extraordinario momento vocal en el que se encuentra», subraya César Toledo, que califica la producción como «un documental emocionante como pocos».

Precisamente, la complicidad con sus amigos y la naturalidad de compartir con ellos un día en su casa permitieron al artista superar las reticencias iniciales ante el proyecto y mostrar su faceta más personal. «Todo el documental es como entrar un día en mi casa con mis amigos, compartiendo un asadero, como ocurre de forma natural muchas veces entre nosotros», asegura Braulio. El cantautor reconoce que se sintió muy cómodo durante la grabación y destaca que el público descubrirá a un Braulio «que evidentemente no se ha descubierto ni en conciertos ni en entrevistas, porque aquí realmente asistimos a mi vida más íntima, a la memoria, a las anécdotas y a toda mi trayectoria».

“Canarias canta a Braulio. Ocho décadas” completa la programación dedicada a Braulio

Tras el estreno de las dos entregas de ‘Braulio, El regreso’, en torno a las 23:00 horas, Televisión Canaria ofrecerá una nueva versión del concierto emitido el pasado mes de enero titulado “Canarias canta a Braulio. Ocho décadas” para completar la velada dedicada al artista.

Celebrado en el Teatro Auditorio de Agüimes con motivo de su 80 cumpleaños, participan en esta cita musical artistas y agrupaciones como Los Sabandeños, Los Gofiones, Cristina Ramos, Germán López y Benito Cabrera. Este concierto forma parte de ‘Braulio, sobran las palabras’, una producción presentada por Eloísa González que repasa los hitos, las vivencias y las personas que han marcado la trayectoria del cantautor.