El programa La Alpispa de La Radio Canaria ha visibilizado la historia de Silvia, la superviviente de trata que este año ha protagonizado la campaña del 25N de RTVC

Silvia es un ejemplo de fortaleza y superación. En este Día para la Eliminación de la Violencia de la Violencia de Género, ha puesto el cuerpo para contar su testimonio en la campaña de RTVC por este 25N. Ella es la protagonista del spot que ha podido verse y escucharse estos días en todos los soportes y redes sociales del grupo RTVC. «Sin demanda no hay oferta» es el lema de una campaña corporativa que ha puesto el foco en las mafias que trafican con los cuerpos de las mujeres y en los puteros que sostienen la demanda.

Silvia ha relatado en el espacio que conducen Mercedes Martín y Eugenio González cómo fue captada en su ciudad natal de Rumanía por un hombre que la engañó usando una técnica que se llama Loverboy y que es habitual en los países del este. Llegó a los 18 años engañada a Gran Canaria y a su llegada fue obligada a prostituirse.

Un hijo como moneda de cambio

Silvia fue explotada durante tres años y, fue cuando se quedó embarazada y tuvo a su hijo, cuando tuvo fuerza para pedir ayuda. Asegura que usaron a su hijo como moneda de cambio y que tenía que dar a sus captores mil euros a la semana para poder ver a su hijo. Confiesa con cierta tristeza que «el niño a veces ni la conocía».

Estas mafias que explotan sexualmente a las mujeres suelen aprovecharse de las chicas en contextos de vulnerabilidad. Es el caso de Silvia, ella estaba siendo criada por su abuela y era hija de padres divorciados. Es habitual , dice, que busquen a mujeres como yo, «que soñábamos por nuestra situación con tener nuestra propia familia y ellos me hicieron creer que por fin iba a tener un entorno que me protegería».

Encontré a amigas de la infancia que eran explotadas

Tras un paréntesis de tiempo, Silvia volvió a Gran Canaria y se encontró con otra realidad que la ayudó a ser consciente de lo que había vivido. Fue el encontrarse con amigas de la infancia de su país que habían desaparecido de Rumanía y que vio, de nuevo, al llegar a la isla. «No podían hablar, porque ya tenían dueño. Ya no eran las niñas libres que éramos de pequeñas».

El Centro Lugo, su tabla de salvación

A pesar de una trayectoria tan dura, Silvia tuvo la suerte de dar con las personas adecuadas cuando pidió ayuda y denunció. Fue el equipo del Centro Lugo de Cáritas en la provincia de Las Palmas. Gracias a todas las personas que la han ayudado ha podido trabajar lo vivido para ponerle nombre y sanarlo. Ahora, Silvia asegura ser «una mujer libre», que disfruta de sus hijos y que reconoce más que nunca el valor de ser libres. «Nadie nace para ser esclavizado».

Agradecimientos:

La campaña de RTVC ha sido rodada en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna. Gracias a su Decano y al Centro Lugo de Cáritas en la Provincia de Las Palmas.