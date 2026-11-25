Las movilizaciones han recorrido distintos municipios del archipiélago para denunciar la violencia contra las mujeres y reclamar mayor protección y derechos
Este miércoles, 25 de noviembre, Canarias conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres con manifestaciones, concentraciones y actos reivindicativos en distintos puntos del archipiélago.
Las movilizaciones de este 25N tienen como objetivo denunciar las distintas formas de violencia que sufren las mujeres, recordar a las víctimas y exigir mayores medidas de protección, prevención e igualdad.
Durante la tarde, las manifestaciones y concentraciones han reunido a colectivos feministas, asociaciones y ciudadanos que han salido a las calles para visibilizar esta problemática y reclamar medidas frente a las agresiones y otras formas de violencia contra las mujeres.
Las convocatorias se han desarrollando en todas islas, con marchas y actos reivindicativos en municipios como Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria además de otros puntos del archipiélago.
Las movilizaciones buscan poner el foco en la prevención, la protección de las víctimas y la necesidad de reforzar los recursos destinados a combatir esta realidad.