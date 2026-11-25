Las movilizaciones han recorrido distintos municipios del archipiélago para denunciar la violencia contra las mujeres y reclamar mayor protección y derechos

Intervención en directo de Marcos Rodríguez durante la emisión del TN2 y video de las manifestaciones en Canarias por el 25N

Este miércoles, 25 de noviembre, Canarias conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres con manifestaciones, concentraciones y actos reivindicativos en distintos puntos del archipiélago.

Imagen de la movilización en Santa Cruz de Tenerife, convocada por el Foro contra la Violencia de Género de Tenerife. RTVC / Marcos Rodríguez

Las movilizaciones de este 25N tienen como objetivo denunciar las distintas formas de violencia que sufren las mujeres, recordar a las víctimas y exigir mayores medidas de protección, prevención e igualdad.

Durante la tarde, las manifestaciones y concentraciones han reunido a colectivos feministas, asociaciones y ciudadanos que han salido a las calles para visibilizar esta problemática y reclamar medidas frente a las agresiones y otras formas de violencia contra las mujeres.

Imagen de la movilización en Las Palmas de Gran Canaria, convocada por la Red Feminista de Gran Canaria. RTVC / Silvia Luz

Las convocatorias se han desarrollando en todas islas, con marchas y actos reivindicativos en municipios como Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria además de otros puntos del archipiélago.

Las movilizaciones buscan poner el foco en la prevención, la protección de las víctimas y la necesidad de reforzar los recursos destinados a combatir esta realidad.