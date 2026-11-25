El hombre ha sido detenido este miércoles en Chiclana de la Frontera (Cádiz), acusado de la muerte violenta de su pareja, natural de Las Palmas de Gran Canaria

La Guardia Civil detiene al presunto autor de la muerte de su pareja, una grancanaria, en Cádiz. Imagen de recurso EP

La Guardia Civil ha detenido este miércoles en Chiclana de la Frontera (Cádiz) a un hombre acusado de la muerte violenta de su pareja, una mujer de 44 años cuyo cadáver se localizó el pasado 18 de octubre semienterrado en una playa de la localidad gaditana.

Según ha informado el instituto armado, las investigaciones practicadas desde que se localizó el cuerpo sin vida de la víctima, natural de Las Palmas de Gran Canaria y vecina de Cádiz, orientaron las pesquisas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial hacia su pareja actual una vez confirmada su identidad.

El cadáver de Gloria Vallejo se localizó semienterrado y con signos de violencia. La mujer constaba en el sistema VioGén con un caso activo junto al arrestado, aunque no había presentado denuncia previa contra él. De confirmarse sería la víctima 48 de violencia machista en lo que va de año.

Este miércoles, agentes de la Sección de Homicidios de la Comandancia de Cádiz se desplazaron hasta Chiclana para detener al hombre y registrar su vivienda, en un caso que se investiga como violencia de género y que, de confirmarse, sería la víctima 48 en lo que va de año.

Tanto el detenido como las diligencias instruidas pasarán a disposición de la titular del Juzgado Mixto número 4 de Chiclana, órgano judicial que ha decretado el secreto de las actuaciones.

El cadáver se localizó semienterrado en la playa de Lavaculos, en la zona de Sancti Petri, por un hombre que paseaba por la playa el pasado 18 de octubre, aunque presentaba signos de llevar varios días en el lugar.

Consulta, asesoramiento y emergencia

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recuerda que el teléfono 016, las consultas online a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es, el canal de WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online disponible en la web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas del día, todos los días del año.

En el 016 se ofrece asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra las mujeres, así como asesoramiento jurídico de 8:00 a 22:00 horas, todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

En caso de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Si no es posible realizar una llamada, ante una situación de peligro puede utilizarse la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta con geolocalización.