Numerosos actos institucionales en ayuntamientos, diputaciones y en el Ministerio de Igualdad jalonan este 25N, en el que las manifestaciones convocadas por el movimiento feminista -todavía dividido- volverán a ser protagonistas

25N Día contra la Violencia de Género. Imagen de recurso Ministerio de Igualdad

La violencia vicaria, la que sufren las mujeres mayores, el lastre de la crisis de la vivienda, la precariedad laboral y el retroceso de los derechos son algunos de los problemas que centran este Día Internacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que se celebra este miércoles a cuatro días de unas polarizadas elecciones y con 47 feminicidios en lo que va de año.

Numerosos actos institucionales en ayuntamientos, diputaciones y en el Ministerio de Igualdad jalonan este 25N, en el que las manifestaciones convocadas por el movimiento feminista -todavía dividido- volverán a ser protagonistas desde Madrid y Barcelona a Sevilla y Valencia.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, presidirá el acto institucional en la sede de su departamento al mediodía, y a las ocho de la tarde participará en una de las dos manifestaciones convocadas en Valladolid (el año pasado acudió a las dos marchas convocadas en Madrid).

Lo hará un día después de que el Gobierno aprobara en el Consejo de Ministros una declaración institucional que hace un llamamiento a la «unidad democrática» para combatir la violencia machista y reafirmar su compromiso con la erradicación de todas sus formas.

En plena campaña electoral

Este 25N está marcado por una campaña electoral que ha confrontado los modelos de los partidos en materia de igualdad, uno de los asuntos capitales porque las propuestas entre el bloque de la derecha y el de la izquierda van desde eliminar el Ministerio de Igualdad hasta blindar el aborto en la Constitución.

El movimiento feminista volverá a salir a las calles dividido, con manifestaciones separadas en ciudades como Madrid, Barcelona y Sevilla, debido a sus diferencias en torno a la ley trans, la prostitución y los efectos indeseados de la ley del solo sí es sí.

Desde entonces, las convocatorias paralelas se han consolidado, aunque en otras capitales -como en las tres vascas y varias en Andalucía- las marchas son unitarias.

Las manifestaciones transcurrirán mayoritariamente por la tarde, detrás de pancartas que amplían el foco de la violencia contra las mujeres y advierten de los riesgos de los altos alquileres y la precariedad laboral para la verdadera igualdad.

Así lo ha explicado en Barcelona la portavoz de la asamblea 25N, Montse Benito: «No solo se trata de cifras»; hay que «tener en cuenta el día a día de las mujeres». «Además de votar el 29N, debemos dejar claro que la violencia machista no son hechos aislados y también debería formar parte del debate electoral».

«Las feministas estamos en las movilizaciones por la vivienda porque el derecho a una vivienda digna es una condición para vivir sin violencia», reza el manifiesto de la Coordinadora 8M de Madrid para esta conmemoración.

El Movimiento Feminista de Madrid también grita: «Paremos la barbarie Feminicidios. Fundamentalismos. Prostitución. Pornografía. Vientres de alquiler. Violencia sexual».

Las 47 mujeres asesinadas en España en lo que va de año

El último feminicidio en España se registró el pasado día 19, cuando Elena, una mujer de 37 años, fue presuntamente asesinada por su pareja en Villarrobledo (Albacete), un caso que eleva a 47 los casos en lo que va de año.

Este dato es el mayor desde 2023 en estas mismas fechas, según la estadística oficial del Ministerio de Igualdad, que revela que en lo que va de año 38 menores han quedado huérfanos.

En el 016 se puede solicitar información sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8:00 a 22:00 horas todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

En situaciones de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Si no es posible realizar una llamada, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, que permite enviar una señal de alerta a la policía con geolocalización.

Tanto las víctimas como cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género puede hacer uso de estos recursos.