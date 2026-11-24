La Guardia Civil detectó en el restaurante alimentos mal conservados, falta de higiene y productos cárnicos fuera de las cámaras frigoríficas que iban a ser destinados al consumo

Imagen del género intervenido por la Guardia Civil.

La Guardia Civil clausuró un restaurante asiático en Las Palmas de Gran Canaria tras detectar graves irregularidades en las condiciones de higiene y conservación de los alimentos.

La situación llevó a Salud Pública del Gobierno de Canarias a ordenar el cierre del establecimiento al considerar que podía suponer un peligro para la salud de los clientes.

Los agentes realizaron dos inspecciones al local

Los problemas se detectaron durante una primera inspección realizada el pasado 3 de noviembre por agentes de la Patrulla Fiscal y Fronteras de Santa María de Guía.

En el interior del local encontraron numerosos alimentos manipulados y preparados en condiciones poco adecuadas tanto en la cocina como en las cámaras frigoríficas.

Algunos productos carecían de etiquetas, por lo que los agentes no pudieron comprobar cuándo los habían elaborado o congelado. También encontraron alimentos sin protección y otros directamente sobre el suelo. Además, comprobaron que el establecimiento no mantenía correctamente la cadena de frío.

Durante la inspección también se percataron de la falta de limpieza del local

A esto se sumaba el estado de las instalaciones que presentaban suciedad generalizada y malos olores. La cocina y las cámaras frigoríficas tampoco reunían las condiciones de limpieza necesarias para la manipulación de alimentos.

La situación no había mejorado al día siguiente. Durante una segunda visita, el 4 de noviembre, los agentes comprobaron que varios productos cárnicos y otros alimentos procesados seguían fuera de las cámaras frigoríficas. Algunos estaban sumergidos en agua y continuaban siendo manipulados para su posterior venta al público.

Ante la gravedad, técnicos de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias se desplazaron al establecimiento y ordenaron su cierre inmediato por el riesgo que suponían estas prácticas para los consumidores.