Los bomberos desalojaron las instalaciones tras detectarse un caso leve de intoxicación por cloro. El Ayuntamiento de La Laguna prevé reabrir la piscina a partir de las 17:00 horas

El complejo deportivo de Taco, en el municipio tinerfeño de La Laguna, ha cerrado de forma preventiva su piscina municipal tras detectarse un posible exceso de cloro en el agua. Una situación que habría provocado un caso leve de intoxicación, según informa el Ayuntamiento de La Laguna.

Fachada del complejo deportivo Beats Fitness Taco, San Cristóbal de La Laguna. RTVC / Gema Padilla

Los bomberos desalojaron las instalaciones para garantizar la seguridad de usuarios y trabajadores. Según el comité de empresa del complejo deportivo de La Cuesta, parte de la plantilla acudió a un centro de salud para descartar posibles intoxicaciones

Por su parte, el Ayuntamiento de La Laguna ha señalado que está previsto que la piscina municipal de El Polvorín de Taco pueda reabrir a partir de las cinco de la tarde. Será una vez se compruebe que las condiciones son seguras.