El corte de la TF-712, en Vallehermoso, se aplicará entre las 21:30 y las 06:00 horas del 16 al 18 de noviembre para instalar una malla de protección en un talud

La carretera de acceso a la costa de Vallehermoso cerrará dos noches por obras. Ayuntamiento Insular de La Gomera

La carretera TF-712, que conecta con la costa de Vallehermoso, en La Gomera, permanecerá cerrada al tráfico en ambos sentidos durante dos noches consecutivas por trabajos de emergencia.

Según ha informado el Cabildo insular, las restricciones se aplicarán desde las 21:30 horas del domingo 16 hasta las 06:00 del lunes 17 y en la misma franja horaria de la noche del lunes 17 al martes 18 de noviembre.

Los trabajos se desarrollarán entre los puntos kilométricos 0+336 y 3+209, donde se instalará una malla de protección en uno de los taludes para reforzar la seguridad de la vía.

Habrá personal encargado de controlar los accesos

Durante las intervenciones habrá personal encargado de controlar los accesos, además de señalización provisional, elementos reflectantes y sistemas luminosos para advertir del corte durante la noche.

El Cabildo garantizará el paso inmediato de los vehículos de emergencia en caso de necesidad. Asimismo, ha indicado que, si los trabajos finalizan antes del horario previsto, la carretera se reabrirá a la circulación sin esperar a la hora establecida.