Con la adopción de este acuerdo impulsado por la Presidencia del Cabildo, se procede a la aprobación inicial de la relación concreta de bienes y derechos afectados

El Cabildo de La Palma ha dado un paso decisivo en el proceso de normalización territorial de la zona afectada por el volcán con la aprobación, por parte del Consejo de Gobierno, de la incoación del expediente de expropiación forzosa para la adquisición de los terrenos ocupados por la carretera de interés insular LP-213, en su tramo entre La Laguna y Las Norias.

Imagen archivo RTVC.

El presidente insular, Sergio Rodríguez, recuerda que esta vía estratégica vio su trazo original totalmente destruido por las coladas de lava, y aunque esos trabajos de recuperación se ejecutaron en abril de 2022, quedó pendiente por el anterior gobierno insular la expropiación de esos terrenos a sus propietarios.

Presidencia del Cabildo

Con la adopción de este acuerdo impulsado por la Presidencia del Cabildo, se procede a la aprobación inicial de la relación concreta de bienes y derechos afectados, basada en los informes técnicos y gráficos emitidos por el Servicio de Infraestructuras y el Servicio de Patrimonio.

Sergio Rodríguez informa que el expediente será sometido ahora a un periodo de información pública de veinte días hábiles, mediante su publicación en los próximos días en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y en el tablón de anuncios de la institución insular. Durante este plazo, los titulares afectados podrán consultar la documentación técnica y formular las alegaciones oportunas o proponer la rectificación de posibles errores en la descripción de los bienes.

Sergio Rodríguez recalca que con esta tramitación, el grupo de gobierno insular continúa avanzando con firmeza en los procedimientos administrativos pendientes derivados de la emergencia volcánica, garantizando la seguridad jurídica tanto de los propietarios afectados como de las infraestructuras viarias que vertebran la recuperación económica y social de La Palma.