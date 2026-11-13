Un mechón de pelo localizado en 13 de septiembre en el entorno de montaña de la Breña coincide genéticamente con la familia de Airam Castellano en un 99,9%

La familia de Airam Concepción cree que el joven lleva meses escondido y pide la colaboración ciudadana. Imagen cedida

La familia de Airam Concepción, el joven con autismo que desapareció en La Palma hace casi nueve meses, ha hecho público este viernes el resultado de un informe de un laboratorio privado que confirma que un mechón de pelo localizado el 13 de septiembre en el entorno de la montaña de la Breña coincide genéticamente con la familia en un 99,9%.

Los padres han señalado en rueda de prensa que durante las labores de búsqueda, desapareció el 16 de febrero, ha habido diversos avistamientos y dos rastros de perros y lo que hacen siempre es caminar por la zona en busca de indicios.

En una de esas batidas, el padre, Fran Concepción, localizó un mechón de pelo en unos caminos que descienden desde El Paso por la zona de San Isidro hasta las inmediaciones de la Montaña de la Breña.

La familia considera una ‘prueba de vida’ el mechón de pelo y sigue manteniendo que la marcha de Airam se produjo de manera voluntaria fruto de un episodio de ‘colapso autista’ y que está escondido, y por ello ha vuelto a pedir la colaboración ciudadana.