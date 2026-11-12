La burocracia frena el desarrollo de la red eléctrica en La Palma

Los ingenieros advierten de los problemas que arrastra Canarias en la distribución de electricidad y reclaman nuevas infraestructuras para evitar episodios como los apagones registrados en la Isla durante las últimas semanas

Endesa defiende la solidez de la red eléctrica de La Palma tras los apagones registrados durante las últimas semanas. Sin embargo, los ingenieros mantienen una visión diferente y consideran que la isla necesita nuevas infraestructuras eléctricas para responder a sus necesidades. A su juicio, si esas instalaciones todavía no existen, no es por falta de necesidad, sino por las trabas burocráticas que ralentizan su construcción.

Un problema que afecta a toda Canarias

Los profesionales del sector reconocen que Canarias arrastra un problema con la distribución de las redes eléctricas, una situación que, según apuntan, quedó de manifiesto en La Palma hace apenas dos semanas, coincidiendo con los últimos episodios de interrupción del suministro.

Los ingenieros llaman la atención sobre las dificultades administrativas que rodean la creación de nuevas infraestructuras. De hecho, aseguran que resulta muchísimo más sencillo construir un edificio completo que conseguir dotarlo de electricidad, una comparación que refleja las dificultades que encuentran los proyectos para avanzar en materia energética.

Más viviendas, más necesidades eléctricas

Esta situación adquiere especial relevancia ante la necesidad de construir nuevas viviendas, una prioridad que afecta al conjunto de España. El desarrollo residencial tendrá que afrontar también los obstáculos que presenta la ampliación de las redes eléctricas, un factor que puede complicar la puesta en marcha de nuevos proyectos.

A esta necesidad de ampliar las infraestructuras se suma otra cuestión fundamental: el mantenimiento. Los ingenieros insisten en que no basta con construir nuevas redes, sino que también resulta imprescindible invertir en la conservación de las existentes. Ambas actuaciones deben avanzar de forma paralela para garantizar que la red pueda responder a las necesidades actuales y futuras.