En directo | Clavijo participa en la XV Comisión Mixta para la Reconstrucción, Recuperación y Apoyo a La Palma

La Comisión realiza un seguimiento del cumplimiento de los compromisos institucionales tras la erupción volcánica de 2021

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, participó este jueves, 12 de noviembre, en la XV Comisión Mixta para la Reconstrucción, Recuperación y Apoyo a la Isla de La Palma.

El encuentro está centrado en el seguimiento de los compromisos adquiridos por las distintas administraciones y los recursos movilizados para avanzar en la recuperación del territorio tras la erupción volcánica de 2021.

La reunión contó también con la presencia de la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Ejecutivo autonómico, Nieves Lady Barreto, y del consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández Zapata.

En representación de las instituciones palmeras asistieron el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, junto a representantes de los ayuntamientos de la isla, mientras que por parte del Gobierno de España participó el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

Comisión Mixta

Esta nueva sesión de la Comisión Mixta permitió abordar el estado de los compromisos institucionales y analizar los recursos destinados al proceso de reconstrucción, una tarea que continúa siendo prioritaria para las administraciones implicadas en la recuperación económica, social y territorial de La Palma.