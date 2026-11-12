Estos traslados quedan garantizados, siempre que no supongan un riesgo para los pacientes o para el Transporte Sanitario No Urgente

La actividad del Transporte Sanitario No Urgente (TSNU) que gestiona el Servicio de Urgencias Canario (SUC), dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias se reanuda hoy jueves 12 de noviembre, tras la suspensión acordada en la tarde del martes debido a la meteorología adversa por el paso de la borrasca Charles.

Imagen cedida.

Las islas afectadas por esta reorganización del transporte sanitario recuperan este jueves la normalidad excepto La Palma, donde se mantiene únicamente el traslado de pacientes para tratamientos vitales es decir, pacientes que acuden de forma continuada o puntual a sesiones de hemodiálisis, quimioterapia o radioterapia y hospital de día oncohematológico, así como los traslados de pacientes a consultas, entre centros sanitarios y los que han recibido el alta de los servicios de urgencias o planta hospitalaria.

Estos traslados quedan garantizados, siempre que no supongan un riesgo para los pacientes o las dotaciones sanitarias, especialmente en el caso de las zonas complicadas y no se disponga de un destino alternativo.

Traslados garantizados

La suspensión decretada en la tarde del martes en La Palma y el miércoles en las cuatro islas occidentales y Gran Canaria no afectó a los tratamientos vitales de los pacientes que, si pudieron acudir a sus sesiones al quedar estos traslados garantizados.

Esta decisión se tomó siguiendo las recomendaciones y medidas preventivas decretadas por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, a través de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil para evitar desplazamientos que pudieran poner en riesgo a la población, especialmente en la isla de La Palma.