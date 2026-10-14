El personal del Servicio de Carreteras del Cabildo de La Palma trabaja para retirar los materiales caídos sobre la LP-1, donde ya se ha habilitado uno de los carriles

Un desprendimiento afecta a la carretera del norte de La Palma a la altura de Gallegos

Un desprendimiento de materiales ha afectado este miércoles a la carretera LP-1, conocida como la carretera del norte de La Palma, a la altura de Gallegos, en el municipio de Barlovento.

El incidente se ha producido en el punto kilométrico 42 de la vía. El personal del Servicio de Carreteras del Cabildo de La Palma se ha desplazado hasta la zona para realizar las labores de limpieza y retirar los materiales que obstaculizan la circulación.

Un desprendimiento afecta a la carretera del norte de La Palma a la altura de Gallegos

Habilitado uno de los carriles de la LP-1

Según ha informado el Cabildo de La Palma, uno de los carriles ya se encuentra habilitado para el tráfico, mientras continúan los trabajos para despejar por completo la carretera.

El desprendimiento ha afectado a la circulación en este tramo de la principal vía de conexión del norte de la isla. Por el momento, no se ha informado de personas heridas ni de daños en vehículos como consecuencia del incidente.