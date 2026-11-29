Consulta los resultados de las Elecciones generales 2026 en La Palma: participación, número de votos y recuento

Cinco candidaturas se han presentado al Senado por la isla de La Palma. En La Palma se elige un representante para la Cámara Alta.

Las formaciones políticas que han concurrido a estos comicios son:

Partido Socialista Obrero Español (PSOE), con Kilian Sánchez San Juan

(PSOE), con Kilian Sánchez San Juan Partido Popular (PP), con Jacob Qadri Hijazo

(PP), con Jacob Qadri Hijazo Coalición Canaria (CCa), con Miriam Perestelo Rodríguez

(CCa), con Miriam Perestelo Rodríguez Unidad del Pueblo Canario (UPC), con Miguel Ángel Pulido Rodríguez

(UPC), con Miguel Ángel Pulido Rodríguez Partido Animalista con el Medio Ambiente (PACMA), con Fernando Jesús Martín Acosta.

Cómo se reparten los escaños en Canarias

Congreso de los Diputados: Canarias elige 15 diputados, 8 por la provincia de Las Palmas y 7 por Santa Cruz de Tenerife.

Canarias elige 15 diputados, 8 por la provincia de Las Palmas y 7 por Santa Cruz de Tenerife. Senado: se elige por isla. Gran Canaria y Tenerife eligen 3 senadores cada una, y Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro, 1 cada una.

Resultados por municipios

El desglose de los resultados en los 14 municipios palmeros queda de la siguiente manera:

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