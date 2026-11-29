Las 2.941 mesas del archipiélago han iniciado la jornada sin incidencias que obliguen a suspender ninguna. Más de 1,85 millones de canarios están llamados a votar en estas Elecciones Generales, 74.427 más que en los comicios de julio de 2023

Canarias ha comenzado este domingo, 29 de noviembre, su jornada electoral a las 9:00, hora insular, y apenas 28 minutos después, a las 9:28 horas, ya había constituido la totalidad de las mesas electorales del archipiélago.

En concreto, las 2.941 mesas previstas han iniciado su actividad con normalidad y ninguna ha tenido que suspenderse. De esta manera, los 1,67 millones de electores que pueden ejercer presencialmente su derecho al voto ya cuentan con sus correspondientes mesas para participar en la jornada.

Colegio electoral. Europa Press

Más de 1,85 millones de electores llamados a las urnas

El censo electoral de Canarias alcanza en estas elecciones los 1.854.488 votantes, aunque 179.643 residen en el extranjero. Esta cifra supone un incremento de 74.427 personas respecto a las últimas Elecciones Generales, celebradas el 23 de julio de 2023.

Por provincias, Las Palmas concentra 935.577 electores, mientras que Santa Cruz de Tenerife cuenta con 918.911. En cuanto a la representación en el Congreso de los Diputados, la provincia de Las Palmas elegirá ocho diputados y la de Santa Cruz de Tenerife, siete, de acuerdo con el reparto establecido por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

En el Senado, Gran Canaria y Tenerife elegirán tres representantes cada una. Por su parte, El Hierro, La Palma, La Gomera, Fuerteventura y Lanzarote escogerán un senador por cada circunscripción insular.

La oferta electoral también presenta diferencias entre provincias e islas. Catorce candidaturas concurren al Congreso por Las Palmas y doce por Santa Cruz de Tenerife. Para el Senado, Gran Canaria cuenta con ocho candidaturas; La Gomera, La Palma y El Hierro, con cinco; y Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote, con cuatro cada una.

1.040 locales electorales en todo el archipiélago

Canarias cuenta con 1.040 locales electorales, distribuidos entre las dos provincias: 532 en Santa Cruz de Tenerife y 508 en Las Palmas.

En el desarrollo de la jornada colaboran 2.941 representantes de la Administración, encargados de recoger los datos de participación y escrutinio y de prestar asistencia a las 8.823 personas que integran las mesas electorales del archipiélago.

Además, la organización dispone de 1.150 dispositivos electrónicos para transmitir los datos al Ministerio del Interior. De ellos, 577 corresponden a la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 573 a la de Las Palmas.

Más de 4.200 agentes velan por la seguridad

El dispositivo de seguridad previsto para estas Elecciones Generales en Canarias cuenta con 4.281 efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, repartidos por todas las islas, con el objetivo de garantizar el orden y la seguridad durante la jornada.

De ese total, 3.652 agentes pertenecen a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: 1.841 de la Policía Nacional y 1.840 de la Guardia Civil. A ellos se suman 500 efectivos de las policías locales y otros 100 del Cuerpo General de la Policía Canaria.