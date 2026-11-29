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Pedro Sánchez pide una participación masiva en las urnas

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, ha ejercido este domingo su derecho al voto en Madrid y ha vuelto a pedir una participación masiva en las Elecciones Generales «por el futuro» de España.

Sánchez ha llegado cerca de las 9:15 horas al colegio electoral Nuestra Señora del Buen Consejo, situado en el distrito de Moncloa-Aravaca. En esta ocasión, ha acudido sin su esposa, Begoña Gómez, que ha optado por votar por correo.

El presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, ejerce su derecho al voto en las elecciones generales este domingo en un colegio electoral de Madrid. Los colegios electorales abrieron en España a las 9.00 horas (8.00 GMT) de este domingo para los comicios generales que renovarán el Congreso y el Senado, las dos cámaras parlamentarias, y de los que saldrá el próximo Gobierno. EFE/Ballestero

Sánchez percibe una «movilización histórica»

En declaraciones a los medios de comunicación, el jefe del Ejecutivo ha destacado la importancia de esta cita electoral y ha afirmado que «hoy es el día en el que España va a decidir qué futuro quiere para los próximos cuatro años». También ha recordado que, aunque en democracia «hay muchos poderes», el mayor de todos es el poder del voto.

El candidato socialista ha insistido en la necesidad de alcanzar una participación elevada. A su juicio, cuanto mayor sea, «mejor se verá reflejado el sentir y la voluntad de los ciudadanos en el próximo Parlamento» y «mayor fuerza tendrá el Gobierno» para continuar sus políticas.

Además, Sánchez ha asegurado que afronta la jornada con optimismo. «Veo una movilización histórica y tengo buenas sensaciones», ha señalado.

Preguntado por los nervios ante una jornada decisiva, el presidente del Gobierno ha reconocido la importancia del día para España. Tras depositar su papeleta, su intención es pasar el resto de la jornada con su familia, descansar y comer paella.

Llama a votar frente a las críticas al voto por correo

Sobre las críticas del PP y Vox al voto por correo y al voto exterior, Sánchez ha defendido la participación como respuesta a los cuestionamientos. En este sentido, ha asegurado que la mejor manera de «despejar cualquiera de estos bulos» consiste en «votar en masa».

Por otra parte, el candidato socialista ha evitado pronunciarse sobre el viaje del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a Ceuta durante la jornada de reflexión.

Finalmente, Sánchez ha agradecido el respaldo de la militancia socialista y de la ciudadanía al proyecto político que él «encarna». «A partir de ahí, a esperar el resultado y la voluntad de los ciudadanos», ha concluido.

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