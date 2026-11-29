Consulta los resultados de las Elecciones generales 2026 en Gran Canaria: participación, número de votos y recuento
Ocho candidaturas se han presentado al Senado por la isla de Gran Canaria. En Gran Canaria se eligen tres representantes para la Cámara Alta.
Las formaciones políticas que han concurrido a estos comicios son:
- PSOE (Partido Socialista Obrero Español): Juan Jesús Facundo Suárez y Marta Jorgina Saavedra Domenech.
- PP (Partido Popular): Carlos Alberto Sánchez Ojeda y Alba Moreno Santa.
- Municipalistas Primero Canarias–Coalición Canaria (1.ºCAN-CCa): Elisabet Santana Rosales y Samuel Henríquez Quintana.
- Por un Mundo Más Justo (M+J): Javier Vázquez de la Torre Salinas y Dora Alejandrina Benítez Rodríguez.
- Unidad del Pueblo Canario (UPC): Ana Gloria Sánchez Ruano e Iván Santana López.
- PACMA (Partido Animalista con el Medio Ambiente): María Carmen Santana Benítez.
- PCPC (Partido Comunista del Pueblo Canario): Javier Delgado Pérez.
- Escaños en Blanco: Rubén Jiménez Ruiz.
Cómo se reparten los escaños en Canarias
- Congreso de los Diputados: Canarias elige 15 diputados, 8 por la provincia de Las Palmas y 7 por Santa Cruz de Tenerife.
- Senado: se elige por isla. Gran Canaria y Tenerife eligen 3 senadores cada una, y Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro, 1 cada una.
El Congreso se vota por provincia, no por isla.