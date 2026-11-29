En la isla de La Gomera han concurrido a estas elecciones generales del 29 de noviembre cinco formaciones políticas
La Gomera ha celebrado este domingo, 29 de noviembre, una nueva jornada electoral con motivo de las elecciones generales de 2026. Cinco candidaturas han concurrido al Senado por la isla, donde se elige un representante para la Cámara Alta.
Las formaciones participantes han sido Iniciativa por La Gomera (IxLG), con Alejandro García Vera; Agrupación Socialista Gomera (ASG), con Yaiza Castilla Herrera; Partido Socialista Obrero Español (PSOE), con Juan Luis Navarro Mesa; Coalición Canaria (CCa), con Víctor Tomás Chinea Mendoza; y Partido Popular (PP), con Héctor Armando Bencomo Bayoll.
Resultados electorales en La Gomera
Con el % de los votos escrutados, la candidatura de [partido ganador] se sitúa en primera posición con [número] votos, lo que representa el % del total.
En segunda posición queda [partido], con [número] votos ([porcentaje] ), seguido de [partido], que consigue [número] votos ([porcentaje] %).
Resultados por municipios
El desglose de los resultados en los seis municipios de la isla quedan de la siguiente manera:
- San Sebastián de La Gomera: [partido ganador y número de votos].
- Valle Gran Rey: [partido ganador y número de votos].
- Vallehermoso: [partido ganador y número de votos].
- Hermigua: [partido ganador y número de votos].
- Agulo: [partido ganador y número de votos].
- Alajeró: [partido ganador y número de votos].