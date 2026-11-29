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La encuesta a pie de urna otorga entre 131 y 136 diputados al PP y entre 119 y 124 al PSOE. En Canarias, los socialistas serían la primera fuerza política con seis escaños

Tras el cierre de los colegios electorales en Canarias a las 20.00 horas de este domingo, 29 de noviembre, se han dado a conocer los primeros sondeos a pie de urna de las elecciones generales de 2026, así como los primeros datos provisionales del escrutinio.

Sondeo a pie de urna de Sigma Dos en España

Según la encuesta elaborada por Sigma Dos para las televisiones autonómicas de la FORTA, cuyos datos ha avanzado Antonio Cárdenes durante el especial informativo de Televisión Canaria, el Partido Popular (PP) sería la primera fuerza política en el Congreso de los Diputados, seguido del Partido Socialista (PSOE) y Vox.

El reparto de escaños que estima la encuesta es el siguiente:

PP: 131-136 diputados.

131-136 diputados. PSOE: 119-124 diputados.

119-124 diputados. Vox: 44-48 diputados.

44-48 diputados. Frente Amplio: 12-13 diputados.

12-13 diputados. ERC: 9-10 diputados.

9-10 diputados. EH Bildu: 7-8 diputados.

7-8 diputados. Otros: 12-18 diputados.

Con estas estimaciones, PP y Vox sumarían entre 175 y 184 escaños, por lo que podrían alcanzar la mayoría absoluta, fijada en 176 diputados.

Estas cifras corresponden a una encuesta realizada a los electores a la salida de los colegios electorales y no al recuento de votos.

Resultados del sondeo en Canarias

En el archipiélago, la misma encuesta de Sigma Dos para la FORTA sitúa al Partido Socialista como primera fuerza política, con seis diputados, seguido del Partido Popular, con cinco, y Vox, con dos.

Unidad del Pueblo Canario (UPC) y Coalición Canaria-Primero Canarias obtendrían un representante cada uno en la Cámara Baja. Luis Campos conseguiría un escaño por la provincia de Las Palmas, dentro de la representación de Frente Amplio, mientras que Cristina Valido lo haría por la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Canarias elige en estos comicios un total de 15 diputados, ocho por la provincia de Las Palmas y siete por la de Santa Cruz de Tenerife.

Antonio Cárdenes avanza los datos del sondeo de Sygma Dos en Canarias / RTVC

El escrutinio en España al 82,57 %

Con el 82,57 % de los votos escrutados en el conjunto de España, el Partido Popular (PP) se mantiene como primera fuerza política en el Congreso de los Diputados, con 135 escaños, seguido del PSOE, con 117.

Vox alcanzaría los 51 diputados, a uno de igualar su mejor resultado histórico, registrado en las elecciones generales de noviembre de 2019, mientras que Frente Amplio mantendría sus 13 representantes.

El reparto provisional de escaños de estas cuatro formaciones queda de la siguiente manera:

PP: 135 diputados.

135 diputados. PSOE: 117 diputados.

117 diputados. Vox: 51 diputados.

51 diputados. Frente Amplio: 13 diputados.

Con estos datos, PP y Vox sumarían 186 escaños, diez por encima de la mayoría absoluta, fijada en 176 diputados. PSOE y Frente Amplio sumarían 130 representantes.

La participación electoral se sitúa, por el momento, en el 79,9 %, una cifra próxima al máximo histórico registrado en las elecciones generales de 1982.

El escrutinio en Canarias al 34 %

Con el 34 % de los votos escrutados en Canarias, el PSOE se mantiene como primera fuerza política en el archipiélago, con cinco diputados, uno menos que en las elecciones generales de 2023.

El Partido Popular obtendría cuatro representantes, dos menos que en los anteriores comicios, mientras que Vox alcanzaría también cuatro escaños, tres más que en 2023. Coalición Canaria mantendría los dos diputados que le otorgaban los primeros datos del recuento.

El reparto provisional de los 15 escaños correspondientes a Canarias queda de la siguiente manera:

PSOE: 5 diputados.

5 diputados. PP: 4 diputados.

4 diputados. Vox: 4 diputados.

4 diputados. Coalición Canaria: 2 diputados.

Con los datos contabilizados hasta el momento, el PSOE se sitúa como la formación más votada en las dos provincias canarias, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife.

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