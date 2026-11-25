El programa de La Radio Canaria se emite este jueves a las 21:00 horas bajo la conducción de Rubén Mayor

La Radio Canaria emite este jueves 26 de noviembre, a las 21:00 horas, una nueva entrega de ‘Noveno Auditorio’, el espacio dedicado a la creación musical y escénica conducido por Rubén Mayor, catedrático del Conservatorio Superior de Música de Canarias. La emisión centra su bloque principal en el vigesimoquinto aniversario de la Banda Insular de la Federación Tinerfeña de Bandas de Música y ofrece un recorrido por las principales citas culturales programadas en las Islas. El programa dedica un apartado especial a la trayectoria de la Banda Insular de Música de Tenerife, nacida en 2001 por iniciativa de Francisco González Hernández con el propósito de reunir y formar a músicos de las distintas bandas de la isla.

En el espacio participan su actual directora titular, Vivian Gutiérrez Abreu, junto a los directores José Manuel Encinoso, Agustín Ramos y José Andrés Sabina.

25 años de la Banda Insular de Tenerife

A lo largo de estas dos décadas y media han pasado por la dirección de la agrupación nombres como Agustín Ramos —su primer director—, José Manuel Encinoso o José Andrés Sabina, hasta llegar a la etapa actual bajo la batuta de Vivian Gutiérrez Abreu. El programa aborda el recorrido de la formación, su papel educativo y de cohesión del movimiento bandístico tinerfeño y el repertorio conmemorativo de su XXV aniversario, que incluye piezas como Golden Jubilee, de Alfred Reed; El Diablo de Timanfaya, de José Luis Peiró; Contrastes (estreno absoluto), firmada y dirigida por Agustín Ramos; Amaro Pargo, de José Manuel Encinoso; y los movimientos Purgatory y Paradiso de The Divine Comedy, de Robert W. Smith.

Agenda musical y escénica

En su apartado de agenda, el espacio contará con la participación de Andrés Gabetta, director de la agrupación Gabetta Consort, que este jueves 26 de noviembre, a las 20:00 horas, acompaña al contratenor Franco Fagioli en el Teatro Pérez Galdós dentro del ciclo Antiqva. Bajo el título Farinelli Program, el concierto reúne arias vinculadas a la figura de Carlo Broschi —con obras de compositores como Nicola Porpora, Johann Adolf Hasse, Riccardo Broschi y Carlo Sellitto— junto a páginas instrumentales de Antonio Vivaldi, entre ellas el concierto Grosso Mogul, y de Henry Purcell.

Asimismo, el director grancanario Mario Méndez intervendrá en el programa para detallar las claves de La Isla Rota, la propuesta escénica con la que LÓperArs culmina la trilogía Memorias del Tamarán este 26 de noviembre, a las 20:00 horas, en el CICCA-Fundación La Caja de Canarias. El espectáculo combina lírica, teatro, danza contemporánea y pintura en vivo a partir de una historia ambientada en el año 2100, en la que una científica canaria viaja al pasado para comprender el desequilibrio de los elementos naturales de Gran Canaria junto a un pintor en crisis creativa.