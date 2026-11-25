El espacio gastronómico de La Radio Canaria aborda este miércoles, a las 21:05 horas, la actualidad culinaria de las islas, la nutrición aplicada al deporte y la dimensión empresarial y turística del sector

‘Con Cúrcuma’ vuelve a los micrófonos de La Radio Canaria este miércoles, a las 21:05 horas, con una entrega que combina el oficio diario en el obrador con la actualidad gastronómica de las islas, la mirada crítica al mapa de estrellas Michelin y la dimensión empresarial y viajera del sector. Una cita coral que pasa por el pan, el recetario, la academia, la nutrición aplicada al deporte y la estrategia turística.

La emisión arranca en ‘A Fuego Lento’ con Cristo Pulido, al frente de Panadería Pulido. La sección se detiene en el trabajo paciente, la elaboración de la masa y la defensa de un oficio que sostiene buena parte de la cultura alimentaria cotidiana. El relevo llega en ‘La Cháchara’, donde el equipo del programa dedica un especial a la guía Michelin. Sus integrantes analizan las luces, sombras, expectativas y lecturas que deja la guía en el panorama culinario.

Fran Belín aporta el giro literario y lingüístico con ‘La Palabra de Belín’. La sección ofrece precisión, matiz y contexto a un lenguaje gastronómico que a menudo corre más rápido que su propio sentido. A continuación, ‘El Picoteo’ conversa con Alfredo Montes, presidente de la Academia de Gastronomía de Las Palmas, para tomar el pulso institucional y territorial a la cocina del Archipiélago.

Actualidad gastronónica

La actualidad de los fogones cobra protagonismo en ‘A Mesa Puesta’ y en ‘El Plato del Día’. Ambas secciones cuentan con la participación de Pedro Hernández, chef de El Duende del Fuego, y combinan crónica de cocina, producto y receta con identidad propia.

Entre ambos bloques, ‘La Voz Invitada’ recibe a Cristian Noda, nutricionista y experto en deporte. Con él, el programa aborda la relación entre el rendimiento físico, los hábitos y la alimentación bien entendida, lejos de modas pasajeras.

El cierre viajero corre a cargo de ‘El Viajito’, que contará con Ignacio Bernaldo de Quirós, de Lopesan, para poner el acento en las rutas, la hospitalidad y el movimiento.

Una nueva entrega de ‘Con Cúrcuma’ para escuchar con calma, tomar nota y seguir conversando sobre lo que ocurre dentro y alrededor de la mesa.