El programa recibe el Premio Ondas al Mejor Contenido de Proximidad, un reconocimiento al compromiso de la televisión pública con la divulgación del patrimonio cultural de las islas

El administrador general de RTVC, César Toledo, y los codirectores del programa, Benito Cabrera y Raúl Pulido, reciben el Premio Ondas al Mejor Contenido de Proximidad en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona. Foto: Premios Ondas 2026.

La televisión pública hecha desde Canarias recibió este jueves 26 de noviembre uno de los máximos reconocimientos del audiovisual español. ‘Identidades’, de Televisión Canaria, recogió el Premio Ondas al Mejor Contenido de Proximidad durante la gala de la 73ª edición de estos galardones, celebrada en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona, situando la cultura de las islas y el talento audiovisual canario en el centro de la escena nacional.

El administrador general de Radiotelevisión Canaria (RTVC), César Toledo, y los codirectores del programa, Benito Cabrera y Raúl Pulido, fueron los encargados de recoger el galardón sobre el escenario del Liceo. La delegación de RTVC que asistieron a la gala ha contado también con el director de Medios y Contenidos, Ángel Báez, y el productor ejecutivo del espacio, Paco Chinea.

El espacio cuenta además con el patrocinio de la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, en una apuesta conjunta por la difusión y puesta en valor del patrimonio cultural, las raíces y las señas de identidad del Archipiélago a través del servicio público audiovisual.

«Un reconocimiento a una forma de hacer televisión»

El administrador general de RTVC, César Toledo, destacó la trascendencia de un galardón que va más allá del propio programa. «Este Ondas al mejor contenido de proximidad no solo premia un gran programa, sino que reconoce una forma de hacer televisión, es un reconocimiento para toda la industria audiovisual canaria, que vive un momento apasionante como herramienta dinamizadora de la economía y de la cohesión social y territorial», subrayó.

Toledo agradeció el galardón al jurado de los premios, a Ràdio Barcelona y a la Cadena SER, y felicitó a Benito Cabrera y a todo el equipo de ‘Identidades’ por «un trabajo sublime que proyecta al mundo los rasgos identitarios de nuestro pueblo, sin complejos y con una mirada intergeneracional y vanguardista que nos acerca a la audiencia juvenil».

Los codirectores de ‘Identidades’, Benito Cabrera y Raúl Pulido, coincidieron en destacar el valor colectivo del galardón tanto para el equipo del programa como para el sector audiovisual del Archipiélago.

Para Cabrera, el premio resulta especialmente emocionante «porque llega de manera inesperada, con esa ilusión de lo no pretendido», y supone «una gran motivación para seguir trabajando en la búsqueda de una televisión hecha desde aquí». Según explicó, el formato le ha permitido «conocer personas extraordinarias, escuchar historias fascinantes y comprobar que nuestra identidad es mucho más rica, diversa y compleja de lo que a veces imaginamos».

En esta misma línea, Pulido hizo extensivo el reconocimiento a toda la industria de las islas: «Llevo vinculado a Televisión Canaria desde 1999 con el programa ‘La Guagua’ y creo que este premio no solo pone en valor al equipo de ‘Identidades’, sino también a los profesionales del sector audiovisual canario, que tienen un altísimo nivel».

Por su parte, Paco Chinea, productor ejecutivo del programa, valoró el premio como un hito en su trayectoria profesional. «Ser partícipe de este proyecto y que tenga un Ondas, a nivel personal y profesional, es un orgullo», ha asegurado Chinea.

Un referente en la divulgación de la cultura canaria

Organizados por Ràdio Barcelona, emisora de la Cadena SER (Grupo PRISA), los Premios Ondas 2026 reconocen cada año el talento, la creatividad y la excelencia de los profesionales, programas y proyectos más destacados del ámbito de la radio, la televisión y la música.

Con este galardón en la categoría de Mejor Contenido de Proximidad, el jurado distingue la labor de ‘Identidades’ como un formato de referencia en el audiovisual canario, capaz de acercar a la audiencia las tradiciones, la historia, el folclore y la memoria colectiva de las islas desde una mirada rigurosa, cuidada y cercana.

El reconocimiento de los Premios Ondas refuerza la apuesta de Radiotelevisión Canaria por una televisión de proximidad, capaz de conjugar la vocación de servicio público, la calidad audiovisual y la divulgación cultural, demostrando que los contenidos arraigados en la realidad de las islas también tienen capacidad para alcanzar una proyección nacional.