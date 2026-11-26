El espacio, dirigido por Benito Cabrera, recibe el galardón al Mejor Contenido de Proximidad en la gala celebrada este jueves en Barcelona

El programa ‘Identidades‘ de Televisión Canaria ha recibido este jueves el Premio Ondas 2026 al Mejor Contenido de Proximidad durante la gala de entrega de la 73ª edición de estos galardones, celebrada en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona.

El reconocimiento distingue el trabajo del espacio por acercarse a la cultura y los modos de vida del archipiélago desde sus raíces, poniendo en valor sus paisajes, oficios, historia y patrimonio y alejándose de los estereotipos.

Dirigido por Benito Cabrera y Raúl Pulido, ‘Identidades‘ cuenta con la participación de Elena Marrero y Luis Cabrera, que contribuyen a acercar la cultura canaria a las nuevas generaciones.

El premio fue anunciado el pasado 3 de noviembre y su entrega se ha materializado hoy, 26 de noviembre, en Barcelona.