El encuentro entre el Albacete Balompié y la UD Las Palmas se ofrecerá en directo el martes, 1 de diciembre, a partir de las 19.00 horas, en Televisión Canaria (TDT), La Radio Canaria, Canarias Play y rtvc.es

El choque entre el CD Eldense y el CD Tenerife se retransmitirá el miércoles, 2 de diciembre, a partir de las 19.00 horas, también en directo a través de todos los canales de emisión de RTVC

Radiotelevisión Canaria volverá a ser testigo de una nueva cita de los equipos canarios con la Copa del Rey los próximos martes y miércoles, 1 y 2 de diciembre. Tras el acuerdo alcanzado con Movistar+, propietaria de los derechos de emisión, los seguidores de la Unión Deportiva Las Palmas y el Club Deportivo Tenerife podrán disfrutar en directo de los encuentros de ambos equipos en esta segunda eliminatoria del torneo, a través de Televisión Canaria, así como en la plataforma Canarias Play y la web rtvc.es.

Movistar+ se reserva la emisión del partido entre el CD Atlético Paso y el Sevilla FC, al participar en él un equipo de Primera División. La Radio Canaria, por su parte, ofrecerá en directo los tres encuentros de los equipos canarios en esta segunda eliminatoria.

El encuentro entre el Albacete Balompié y la Unión Deportiva Las Palmas se retransmitirá a partir de las 19.00 horas del martes, 1 de diciembre, desde el Estadio Carlos Belmonte. En Televisión Canaria, la narración correrá a cargo de Jesús Izquierdo, con los comentarios del exfutbolista Miguel Ángel Valerón.

Al día siguiente, el miércoles, 2 de diciembre, a las 19.00 horas, será el turno del Club Deportivo Eldense y el Club Deportivo Tenerife, con Daniel Álvarez al frente de la narración televisiva y los comentarios del exjugador blanquiazul Aarón Darias.

Los rivales de los equipos canarios

El rival de la UD Las Palmas, el Albacete Balompié, también milita en la Liga Hypermotion. Los manchegos ocupan los últimos puestos de la clasificación tras un complicado inicio de temporada, mientras que el conjunto amarillo aspira a situarse en los puestos de privilegio de la categoría.

Los amarillos han reaccionado tras la llegada de su entrenador, Álbert Sánchez, a finales de octubre, después de la etapa de Rubén de la Barrera y del paso interino de Juan Manuel Rodríguez por el banquillo. Precisamente, bajo las órdenes del técnico de la casa, la UD Las Palmas superó la primera eliminatoria de la Copa del Rey frente a la RSD Alcalá (1-3). Por su parte, los albaceteños, que también han vivido un cambio de entrenador, lograron su pase a esta segunda ronda tras imponerse al Calvo Sotelo (0-3) en Puertollano.

El rival del CD Tenerife, el CD Eldense, también milita en la Liga Hypermotion. Ambos equipos ascendieron desde Primera RFEF al término de la pasada temporada. El conjunto de Elda se mantiene fuera de los puestos de descenso tras las primeras quince jornadas de competición, mientras que el CD Tenerife, con un partido menos, le supera por escaso margen en la clasificación.

Los alicantinos, que a principios de octubre vivieron la llegada de Leo Messi como nuevo propietario de la entidad, superaron en la primera eliminatoria del torneo del KO al Atlético Baleares (0-1), mientras que los tinerfeños se impusieron al CD Badajoz (2-5).

Con estas retransmisiones, Radiotelevisión Canaria refuerza su compromiso con el deporte canario, acercando a la afición de las islas las grandes citas de sus equipos y dando continuidad a su apuesta por la difusión y la visibilidad del deporte del Archipiélago a través de sus diferentes ventanas de emisión.