Una jornada en las que algunos han optado por pasar en familia junto a la costa, disfrutar de actividades culturales o compras en los mercados de las islas

Después del estrés de la campaña, los candidatos y candidatas han parado este sábado y han tenido, tiempo para ellos. Un equipo de esta casa, de Radio Televisión Canaria, los ha acompañado durante las primeras horas de esta jornada de reflexión.

Informa. RTVC.

El mar siempre es una apuesta segura en días como el de este sábado, por ello, la socialista, Loli Corujo ha aprovechado para pasear por playa Honda, en su Lanzarote natal. También la candidata de UPC Marisol Collado, ha elegido desconectar junto al mar en el norte de Tenerife. Por su parte, Teodoro Sosa, de 1º Canarias, ha disfrutado de un paseo en la playa de Las Canteras. Al igual que el candidato de UPC, Luis Campos, que también ha optado por una ruta por la costa de Pozo Izquierdo, junto a sus mascotas.

Mercadillo del agricultor

En cuanto a la candidata de CC Cristina Valido, ha visitado el mercadillo del agricultor de La Esperanza. Por esta misma opción ha optado, el candidato popular, Sergio Ramos, que ha acudido a hacer la compra en el mercado de Vegueta.

El socialista José Antonio Valbuena ha aprovechado para disfrutar de las actividades culturales de la noche en blanco en La Laguna. Gustavo González de Vega, candidato del PP, ha elegido el parque García Sanabria para pasear y respirar este sábado. Y en la calle de La Noria ha comenzado su mañana el candidato de VOX Alejandro Gómez que, además, celebra este sábado el cumpleaños de su hermano. Día en familia también para Alberto Rodríguez, tras regresar de Valencia del cierre de campaña.