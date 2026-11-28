Las formaciones políticas han celebrado este viernes sus últimos actos de campaña apelando a la movilización del electorado de cara a las elecciones generales de este domingo

Los partidos políticos han puesto este viernes, 27 de noviembre, el broche final a la campaña electoral del 29N. Han sido quince días de mitines, debates y actos por las ocho islas para tratar de convencer al electorado de cara a unas elecciones generales que dibujarán el mapa político de los próximos años. Este sábado será jornada de reflexión antes de la cita con las urnas del domingo.

El PSOE reivindica la defensa de los derechos sociales

El Partido Socialista ha cerrado su campaña en el parque Estadio Insular de Las Palmas de Gran Canaria, con un acto en el que sus candidatos han reivindicado un modelo de crecimiento económico ligado a la igualdad y la justicia social.

La candidata al Congreso por Las Palmas, Loli Corujo, ha situado entre las prioridades de su formación el acceso a la vivienda, el fortalecimiento de la sanidad y la educación públicas y la defensa de los derechos conquistados. Los socialistas también han incidido en la igualdad de oportunidades, el empleo de calidad y el feminismo.

El PP apela al cambio de Gobierno

El Partido Popular ha celebrado su acto de cierre de campaña en el Bodegón del Pueblo Canario, en Las Palmas de Gran Canaria, donde cargos públicos, afiliados y simpatizantes han arropado a los candidatos al Congreso y al Senado por las Islas.

El presidente del PP de Canarias, Manuel Domínguez, ha llamado a los canarios a votar «en defensa propia» para poner fin al Gobierno de Pedro Sánchez. Durante su intervención, Domínguez ha criticado las políticas económicas del actual Ejecutivo y sus consecuencias para las familias, los autónomos, las empresas y el comercio de las Islas.

Unidad del Pueblo Canario

Unidad del Pueblo Canario (UPC) ha cerrado la campaña con actos en Las Palmas de Gran Canaria y Tenerife. Luis Campos, candidato al Congreso por Las Palmas, e Iratxe Serrano han protagonizado la cita en la capital grancanaria, mientras que el acto en Tenerife ha contado con la participación de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y la cabeza de lista al Congreso por Santa Cruz de Tenerife, Marisol Collado.

Durante estos quince días, la coalición ha centrado su campaña en la defensa de los servicios públicos y la apuesta por un nuevo modelo económico, turístico y territorial para Canarias.

CC-Primero Canarias reclama una voz propia en Madrid

La coalición CC-Primero Canarias ha cerrado la campaña electoral con actos en el terrero de lucha canaria de Las Huesas, en Telde, y en el Espacio Mutua Tinerfeña, en La Laguna, protagonizados por los candidatos al Congreso por Las Palmas, Teodoro Sosa y María Fernández, y por Santa Cruz de Tenerife, Cristina Valido, respectivamente.

Los nacionalistas han hecho balance de estos quince días de campaña y han apelado a la unidad del pueblo canario para defender las singularidades del Archipiélago en las Cortes Generales con una voz propia, firme y dialogante.

Cierre de campaña de Coalición Canaria – Primero Canarias en La Laguna

Vox centra su campaña en la política migratoria y la rebaja fiscal

Vox no ha celebrado un acto de cierre de campaña en Canarias, sino que ha elegido Valencia para despedir la campaña electoral junto al líder de la formación, Santiago Abasca.

La formación ha centrado buena parte de su actividad electoral en la política migratoria, con visitas a los centros de acogida temporal de extranjeros de Las Raíces, en Tenerife, y San Andrés, en El Hierro, donde ha defendido la repatriación de los migrantes en situación irregular. En materia económica, Vox ha apostado por la reducción del IRPF y del impuesto sobre sociedades.