Durante la campaña electoral, los servicios informativos de Televisión Canaria y La Radio Canaria ofrecen una cobertura sujeta a los principios de pluralismo, neutralidad y proporcionalidad establecidos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), bajo la supervisión de la Junta Electoral.

De acuerdo con la normativa electoral vigente, esta cobertura debe ajustarse a un plan de cobertura electoral, en el que el tiempo dedicado a cada formación política se distribuye de manera proporcional a los resultados obtenidos en las últimas elecciones equivalentes, y no exclusivamente en función de los criterios periodísticos habituales de actualidad e interés informativo.

El Partido Socialista llama a acudir de forma masiva a las urnas, con el objetivo de que la participación supere el 75 %. Los socialistas piden la confianza de la ciudadanía para alcanzar una mayoría que les permita poner en marcha medidas sociales en materia de vivienda, transporte, becas, pensiones e igualdad.

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha participado este jueves en un acto de campaña del Partido Popular en Las Palmas de Gran Canaria. Los populares insisten en que el 29N los españoles deciden quién será el próximo presidente del Gobierno y piden concentrar el voto en su formación.

Los candidatos de Unidad del Pueblo Canario han mantenido un encuentro en el municipio tinerfeño de El Sauzal con cargos públicos de su formación para abordar cuestiones relacionadas con el territorio, el modelo económico que quieren impulsar y, especialmente, el municipalismo.

Los candidatos de Coalición Canaria-Primero Canarias han centrado su actividad de campaña en los autónomos y las pequeñas empresas. Los nacionalistas se han dirigido a profesionales vinculados al carnaval y a otros sectores de actividad para trasladarles su compromiso de defender sus intereses y necesidades en Madrid.

El candidato de VOX al Congreso por Las Palmas, Alberto Rodríguez, ha visitado este jueves el Colegio Oficial de Economistas para dar a conocer las propuestas de su formación en materia económica. VOX apuesta por una reforma fiscal que contemple una rebaja del IRPF y del impuesto sobre sociedades.