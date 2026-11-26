Un debate a cuatro entre los principales candidatos a la Presidencia, dividido en cinco bloques, que se prevé que esté protagonizado por las referencias a los posibles pactos tras el 29N

Los candidatos a la Presidencia del Gobierno del PSOE, Pedro Sánchez; PP, Alberto Núñez Feijóo; Vox, Santiago Abascal; y Frente Amplio, Ada Colau. Imagen EFE

Los candidatos a la Presidencia del Gobierno del PSOE, Pedro Sánchez; PP, Alberto Núñez Feijóo; Vox, Santiago Abascal; y Frente Amplio, Ada Colau, participan este jueves en su primer debate a cuatro, una cita que se prevé que esté protagonizada por las referencias a los posibles pactos tras el 29N.

El debate, que al igual que el cara a cara entre Sánchez y Feijóo de la semana pasada vuelve a organizar la Academia de Televisión, ha sido consensuado hasta los mínimos detalles por las cuatro fuerzas políticas, comenzará a las 22:00 horas (21:00 horas en Canarias) y tendrá los mismos cinco bloques sobre los que hablaron los líderes del PSOE y PP.

Por tanto, debatirán, por este orden y con una duración por bloque de 20 minutos, sobre vivienda, fiscalidad y economía, política social y servicios públicos, lucha contra la corrupción y calidad democrática, y migración y política exterior.

Abascal, Sánchez, Feijóo y Colau se situarán, por este orden de izquierda a derecha, tras sendos atriles, y si la representante del Frente Amplio será la primera en tomar la palabra, Feijóo cerrará el debate, en el que no podrán hacer uso de dispositivo electrónicos.

Plató del debate a cuatro entre los principales candidatos a la Presidencia del Gobierno en la Academia de Televisión. Imagen Academia de Televisión

Agendas despejadas

Además de abordar los cinco bloques previstos, habrá una intervención inicial de un minuto y medio por parte de cada uno, y el denominado ‘minuto de oro’ final, y la presidenta de la Academia, la periodista María Casado, será la moderadora.

Para preparar esta cita, sus protagonistas han despejado o reducido sus agendas y estudian con sus equipos respectivos contenidos y formas de actuar.

Sánchez, según fuentes de Moncloa, prevé mantener el mismo tono contenido que en su cara a cara con Feijóo, sin caer en responder a provocaciones y contrastando modelos, ya que consideran que se valoró por los ciudadanos y eso se ha traducido en un aumento de las expectativas de voto del PSOE.

Por su parte, el presidente del PP afronta el debate con tranquilidad y dispuesto a ganar el «derbi de las izquierdas», explican fuentes de su partido, que señalan que no saldrá a empatar, sino a convencer, y hará un examen crítico y exigente de la gestión de Sánchez.

Pactos obligados

Abascal no ha protagonizado ningún acto de partido desde el lunes para prepararse y está centrado junto a sus más directos colaboradores en diseñar su estrategia.

También Ada Colau, según fuentes del Frente Amplio, se está preparando «a conciencia», y pretende confrontar con el líder del PP y «desmentirle con datos».

Entre los asuntos que se prevé que sean objeto de confrontación estarán los pactos obligados a los que, según las encuestas, habrá que llegar tras las elecciones para la formación de un gobierno.

Mientras el PP y Vox piden poner fin a la coalición progresista que ha encabezado Sánchez como remedio a muchos de los males de España, los socialistas y el Frente Amplio alertan del riesgo de involución que supondría un Ejecutivo con Feijóo y Abascal como coaligados.

Debates precedentes

Será la primera ocasión en que estos cuatro representantes de las principales formaciones políticas coincidan en un debate, y será el primero también desde noviembre de 2019 en el que no haya alguna ausencia.

En esa ocasión, y ante los comicios del 10 de noviembre, participaron en un debate similar los candidatos de cinco partidos o coaliciones: Sánchez (PSOE), Pablo Casado (PP), Albert Rivera (Ciudadanos), Pablo Iglesias (Unidas Podemos) y Abascal (Vox).

En las siguientes elecciones, las del 23 de julio de 2023, hubo un debate a cuatro del que se ausentó Feijóo y solo participaron Sánchez, Yolanda Díaz (Sumar) y Abascal.