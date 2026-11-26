Durante la campaña electoral, los servicios informativos de Televisión Canaria y La Radio Canaria ofrecen una cobertura sujeta a los principios de pluralismo, neutralidad y proporcionalidad establecidos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), bajo la supervisión de la Junta Electoral.

De acuerdo con la normativa electoral vigente, esta cobertura debe ajustarse a un plan de cobertura electoral, en el que el tiempo dedicado a cada formación política se distribuye de manera proporcional a los resultados obtenidos en las últimas elecciones equivalentes, y no exclusivamente en función de los criterios periodísticos habituales de actualidad e interés informativo.

Buenos Días Canarias

Los candidatos socialistas se han sumado a la manifestación contra la violencia machista en Las Palmas de Gran Canaria. En La Palma, la secretaria de Estado de Agricultura y el candidato al Congreso, Sergio Matos, han mantenido un encuentro con representantes del sector primario.

El Partido Popular ha presentado en Tenerife sus propuestas para proteger la actividad rural y mejorar la rentabilidad del sector primario. En Gran Canaria, candidatos y cargos populares apuran la recta final de la campaña electoral en un acto con la militancia.

Los candidatos y candidatas al Congreso de Unidad del Pueblo Canario por ambas provincias han participado en las manifestaciones del 25N. Entre sus propuestas para combatir la violencia machista, la formación apuesta por impulsar políticas de igualdad que contribuyan a eliminar la brecha de género.

Coalición Canaria-Primero Canarias defiende que las ayudas europeas al sector primario lleguen directamente a las islas, sin pasar por Madrid. Los nacionalistas abogan por un trato diferenciado para islas como La Palma, donde atender las necesidades de la población es, aseguran, una prioridad.

El candidato de Vox por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Alejandro Gómez, ha visitado este miércoles La Palma, donde ha denunciado lo que considera un abandono del sector primario tras la erupción volcánica. También ha criticado el estado de las infraestructuras de la isla.

La Radio Canaria