Durante la campaña electoral, los servicios informativos de Televisión Canaria y La Radio Canaria ofrecen una cobertura sujeta a los principios de pluralismo, neutralidad y proporcionalidad establecidos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), bajo la supervisión de la Junta Electoral.

De acuerdo con la normativa electoral vigente, esta cobertura debe ajustarse a un plan de cobertura electoral, en el que el tiempo dedicado a cada formación política se distribuye de manera proporcional a los resultados obtenidos en las últimas elecciones equivalentes, y no exclusivamente en función de los criterios periodísticos habituales de actualidad e interés informativo.

Buenos días canarias

El Partido Socialista hace hincapié en la protección de las pensiones y los derechos laborales, dos ejes de las políticas sociales que, según la formación, están en peligro. Los candidatos socialistas canarios han defendido hoy las propuestas de su programa electoral y han hecho un llamamiento a la participación masiva de los trabajadores en las urnas.

El Partido Popular se compromete a facilitar el emprendimiento a través de medidas como la cuota cero para autónomos o la reducción del IRPF. En materia de vivienda, la formación apuesta por impulsar la construcción y la rehabilitación, así como por incorporar al mercado las viviendas vacías.

Unidad del Pueblo Canario se ha comprometido hoy a llevar a Madrid medidas para defender los intereses del sector primario canario en Europa y garantizar el mantenimiento de las ayudas. Así lo ha trasladado esta mañana en una reunión con representantes de la agricultura, la pesca y la ganadería.

Coalición Canaria-Primero Canarias ha propuesto al resto de formaciones que concurren a las elecciones la firma de un ‘Contrato con Canarias’, un documento que recoge diez compromisos con las islas. Los nacionalistas condicionan su apoyo al futuro Gobierno a la firma de este acuerdo.

Prioridad nacional, remigración y desregulación son los tres ejes del programa electoral de Vox de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre. Su candidato al Congreso por Santa Cruz de Tenerife, Alejandro Gómez, continúa estos días trasladando las propuestas de la formación a la ciudadanía.