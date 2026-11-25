El censo electoral para el 29N en Canarias es de 1.854.488 personas, lo que supone un incremento en 74.427 electores con respecto a las últimas elecciones generales del 23 de julio de 2023. Canarias contará con un total de 2.941 mesas repartidas en un total de 1.040 locales, de los que 532 estarán en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 508 en la de Las Palmas

Más de 1.000 locales electorales en Canarias para unas elecciones generales en las que pueden votar más de 1,8 millones de personas.

Un total de 1.854.488 electores están llamados a las urnas en Canarias el próximo domingo 29 de noviembre para votar en las elecciones generales, en las que en las dos circunscripciones provinciales canarias se elegirán un total de 15 diputados o diputadas. Y en las circunscripciones insulares un total de 11 senadores o senadoras.

En el 29N el censo electoral canario registra así un incremento de 74.427 personas. Con respecto a las últimas elecciones generales celebradas el 23 de julio de 2023. De los más de 1,8 millones de electores españoles en Canarias, 935.577 son votantes de la provincia de Las Palmas, mientras que los 918.911 restantes corresponden a la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Asimismo, 1.674.845 son residentes en Canarias mientras que 179.643 residen en el extranjero.

En estas elecciones generales, al igual que ocurrió en las de julio de 2023 y como resultado del cálculo realizado en aplicación del artículo 162 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG), en la provincia de Las Palmas se elegirán 8 diputados y en la provincia de Santa Cruz de Tenerife 7 diputados. Tal y como marca el artículo 69.3 de la Constitución española y de acuerdo con el artículo 165 de la LOREG, las islas de Gran Canaria y Tenerife elegirán a 3 senadores cada una. El Hierro, La Palma, La Gomera, Fuerteventura y Lanzarote eligen un senador por cada circunscripción insular.



Por la provincia de Las Palmas se presentan 14 candidaturas al Congreso de los Diputados, mientras que por la provincia de Santa Cruz de Tenerife se presentan 12. Para el Senado, en Gran Canaria se presentan 8 candidaturas. En las islas de La Gomera, La Palma y El Hierro son 5, y 4 candidaturas en Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote.

2.941 mesas electorales

El próximo domingo estarán repartidas por el Archipiélago 2.941 mesas electorales (1.382 en Santa Cruz de Tenerife y 1.559 en Las Palmas) en un total de 1.040 locales de voto, 532 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 508 en Las Palmas.

En esta cita electoral colaborarán un total de 2.941 representantes de la Administración. Recaban los datos de participación y de escrutinio, y que dan asistencia a las 8.823 personas que integran las mesas electorales en Canarias. Asimismo, para estas elecciones generales se contará con 1.150 dispositivos electrónicos. 577 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 573 en Las Palmas. Permitirán a los representantes de la Administración transmitir los datos de participación y escrutinio al Ministerio del Interior.

Dispositivo de seguridad

Para garantizar que las elecciones generales se celebran con las mayores garantías de seguridad y orden en el Archipiélago, el próximo 29 de noviembre se desplegará un efectivo integrado por un total de 4.281 agentes de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad repartidos por todas las islas.

En total habrá 3.652 efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 1.841 de Policía Nacional y 1.840 de Guardia Civil. A los que se sumarán 500 agentes de Policía Local y 100 del Cuerpo General de la Policía Canaria.