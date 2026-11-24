En Canarias, ese despliegue contará con un total de 4.281 agentes: 1.851 de la Policía Nacional, 1.840 de la Guardia Civil, 100 de la Policía Canaria y 500 de las policías locales

Agentes de la Policía Nacional. Imagen de recurso Europa Press



El dispositivo de seguridad que velará por el normal desarrollo de la jornada electoral convocada el próximo domingo 29 de noviembre estará integrado por más de 100.727 efectivos de las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que centrarán su actividad en evitar cualquier tipo de incidencia en el funcionamiento de los 22.943 locales electorales previstos en esa fecha. En Canarias, ese despliegue contará con un total de 4.281 agentes (1.851 de la Policía Nacional, 1.840 de la Guardia Civil, 100 de la Policía Canaria y 500 de las policías locales).

El despliegue, un 11,5 por ciento superior en número al de las elecciones generales celebradas el 23 de julio de 2023, incluye 30.036 integrantes de la Policía Nacional, a los que hay que sumar 153 agentes miembros de la unidad adscrita a la Xunta de Galicia y otros 91 de la unidad adscrita a la Generalitat valenciana.

Por su parte, Guardia Civil aporta al dispositivo 50.373 agentes. Respecto de las policías autonómicas, en sus territorios de competencia los Mossos d’Esquadra desplegarán 5.510 efectivos, la Policía Foral de Navarra 320 y el Cuerpo General de la Policía de Canarias 100. La Ertzaintza no ha facilitado datos de su despliegue a la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior.

Respecto a los distintos cuerpos de Policía Municipal que sí han facilitado información a este departamento, desplegarán 14.144 agentes en sus respectivos términos municipales. En este caso, tampoco hay datos del despliegue de agentes de las policías locales del País Vasco.

Protección del proceso

La Instrucción 11/2026 firmada por la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, establece un conjunto de medidas de seguridad y protección que permiten y garantizan que el derecho fundamental a la participación política pueda ejercitarse el próximo 29 de noviembre en condiciones óptimas de libertad y seguridad, y protegido frente a aquellas amenazas dirigidas a perturbar su normal desarrollo.

Entre otros extremos, esta instrucción recoge las directrices generales para la coordinación y actuación operativa de las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que participan en el dispositivo policial de protección de la jornada electoral desde el comienzo de las votaciones y hasta la finalización del recuento y entrega de resultados provisionales a las juntas electorales de zona.

Ciberseguridad

También recoge un conjunto de medidas preventivas, reactivas y de coordinación ante posibles incidentes en el ámbito de la ciberseguridad que puedan afectar a las redes que soportan los sistemas informáticos relacionados con las elecciones, las campañas, las administraciones públicas y otros actores relevantes en esta materia, todas cuyas infraestructuras serán consideradas ‘críticas’ y disponen ya del despliegue de seguridad necesario.

Con este objetivo, la instrucción incluye un dispositivo extraordinario de ciberseguridad coordinado por la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad (OCC) del Ministerio del Interior y en el que participarán las unidades de las Fuerzas de Seguridad especializadas en ciberdelincuencia y los Equipos de Respuesta ante Emergencias Informáticas (CSIRT) nacionales de referencia.

El programa de seguridad para el 23 N ha superado ya la fase previa, iniciada el pasado 2 de noviembre, y se encuentra en fase de alerta, que se prolongará hasta el próximo 27 de noviembre.

Ese día, a las 20:00 horas, comenzará la fase crítica, diseñada para dar protección a los actos de final de campaña, el día de reflexión y la jornada de votación del domingo 29 hasta el cierre de los colegios electorales, el traslado de la documentación relacionada con el escrutinio y la finalización de la actividad electoral.