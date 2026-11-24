Durante la campaña electoral, los servicios informativos de Televisión Canaria y La Radio Canaria ofrecen una cobertura sujeta a los principios de pluralismo, neutralidad y proporcionalidad establecidos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), bajo la supervisión de la Junta Electoral.

De acuerdo con la normativa electoral vigente, esta cobertura debe ajustarse a un plan de cobertura electoral, en el que el tiempo dedicado a cada formación política se distribuye de manera proporcional a los resultados obtenidos en las últimas elecciones equivalentes, y no exclusivamente en función de los criterios periodísticos habituales de actualidad e interés informativo.

Buenos Días Canarias

El Partido Socialista se compromete a mantener el sistema público de pensiones y a blindarlo en la Constitución. En materia de movilidad y transporte, los socialistas aseguran que el Gobierno de Pedro Sánchez ha destinado más de 7.000 millones de euros a infraestructuras en el Archipiélago.

El Partido Popular propone reducir el IRPF a trabajadores y autónomos durante sus primeros años de actividad. La defensa del sector primario de las Islas y de los intereses de los consumidores figura también entre las prioridades de los populares de cara a las elecciones del 29 de noviembre.

Unidad del Pueblo Canario ha reclamado en El Hierro más apoyo para afrontar la crisis migratoria y ha pedido que no se deje solos a los herreños. La formación también aboga por reducir las trabas burocráticas del sector primario y potenciar el consumo de productos de kilómetro cero frente a los importados.

Coalición Canaria-Primero Canarias se ha comprometido hoy en El Hierro a seguir reclamando recursos para afrontar la situación migratoria en la isla. Además, la candidatura nacionalista ha propuesto bonificar el 50 % de las cotizaciones a las empresas que incrementen los salarios por encima de lo establecido en convenio.

VOX ha visitado el Centro de Acogida Temporal de Extranjeros de Las Raíces, en Tenerife. La formación recuerda que estas instalaciones, que albergaban un cuartel del Ejército, se destinan ahora a la acogida de personas migrantes y denuncia que cuentan con más del doble de las plazas previstas inicialmente.