Los votos por correo admitidos en Canarias se corresponden con los 32.933 en la provincia de Las Palmas y 29.380 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife

Imagen de archivo. Europa Press

Correos ha admitido un total 1.012.033 votos por correo de ciudadanos y ciudadanas para las elecciones generales que se celebrarán el próximo domingo, 29 de noviembre, más de 62.300 en Canarias, 32.933 en la provincia de Las Palmas y 29.380 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, para un total de 62.313.

Los votos emitidos representan el 92,03% de las solicitudes admitidas, una ratio de conversión similar a la registrada en anteriores procesos electorales.

El número de votos admitidos supone un 8,86% más que el registrado en las Elecciones Generales celebradas el 10 de noviembre de 2019 (929.674), la referencia comparable más próxima por haber tenido lugar en el mismo periodo del año. Frente a las elecciones del 23 de julio de 2023, marcadas por su excepcional celebración en pleno verano y por un volumen extraordinario de voto por correo, los votos emitidos han descendido un -59,05% (2.471.932).

Correos, según informa un comunicado, recuerda que se han admitido 1.099.691 solicitudes de voto por correo. Correos ha puesto a disposición de los solicitantes el 100% de las documentaciones electorales, bien mediante su entrega en mano en el domicilio o mediante su aviso para ser recogidas en las oficinas de Correos.

Todos los recursos de Correos al servicio del proceso electoral

Correos ha puesto todos los recursos organizativos, tecnológicos, logísticos y humanos necesarios para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de servicio público para los procesos electorales.

Además, Correos ha aplicado otras medidas como la apertura extraordinaria de oficinas en festivos locales en nueve municipios que celebraban su festividad los días 25 y 26 de noviembre, coincidiendo con los últimos días de admisión del voto por correo.

Correos también ha realizado repartos extraordinarios de envíos electorales durante los fines de semana y está haciendo el máximo esfuerzo para coordinar la red logística postal y desplegar todos los medios necesarios para conseguir que los votos admitidos en cualquiera de sus puntos de atención al público en toda España hasta las 14:00 horas de ayer, 26 de noviembre, sean entregados el próximo domingo en la mesa electoral correspondiente.

Despliegue logístico especial para la jornada electoral del 29-N

Para la jornada electoral del 29 de noviembre, Correos tiene encomendada la misión de entregar los votos cursados por correo en las mesas electorales.

Para ello, Correos establecerá un despliegue logístico especial, integrado por más de 15.000 profesionales, entre personal de reparto, oficinas y centros de tratamiento, y movilizará más de 7.400 vehículos de su flota para el correcto desarrollo de su misión.

Cuando se abran los locales electorales, un primer equipo de personal de la empresa postal pública entregará los votos en custodia en las 61.033 mesas electorales distribuidas en los 22.493 locales electorales de los 8.132 municipios de España.

Otro grupo de empleados y empleadas hará llegar a las mesas electorales aquellos votos por correo que pudieran recibirse durante el transcurso de la jornada. Por último, otro equipo recogerá el denominado “tercer sobre”, con el resultado final del escrutinio, de las mesas electorales de todos y cada uno de los colegios electorales del país.

Tarjetas censales y propaganda electoral

La colaboración de Correos en las elecciones a Cortes Generales del 29 de noviembre se extiende también al reparto de las tarjetas de inscripción en el censo y a los envíos de propaganda electoral, además del envío a los Ayuntamientos de la lista del censo, la recogida de documentación el día de las elecciones y el envío de las comunicaciones a miembros de las Mesas Electorales en los municipios con los que hay acuerdo.

Correos ya ha distribuido las 35.953.542 tarjetas censales remitidas por el Insti-tuto Nacional de Estadística a los hogares de los ciudadanos con derecho a voto el 29 de noviembre, en las que figuran los datos de su inscripción en el censo, así como el colegio y la mesa de votación correspondiente.

Además, Correos ha repartido los envíos de propaganda electoral de los diferentes partidos y coaliciones que concurren a los comicios. Todas ellas son obligaciones de servicio público que Correos tiene encomendadas por ser el operador designado por el Estado para prestar el Servicio Postal Universal en España.

En definitiva, desde la convocatoria de las elecciones a Cortes Generales del 29 de noviembre, Correos ha adoptado todas las medidas organizativas necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que tiene encomendadas durante los procesos electorales y está poniendo todos sus recursos tecnológicos, logísticos y humanos al servicio del correcto desarrollo del proceso.