El Tenerife C y la UD Las Palmas C juegan el mini derbi este sábado, 24 de octubre, a las 16:00 horas, con el objetivo de lograr una victoria que los acerque a los puestos de promoción de ascenso

El mini derbi canario entre el CD Tenerife C y la UD Las Palmas C está a la vuelta de la esquina, este sábado 24 de octubre, a las 16:00 horas. El encuentro promete emociones fuertes por meterse en la zona alta de la clasificación del Grupo 12 de Tercera Federación, con ambos equipos separados en plena lucha por acercarse a los puestos de promoción de ascenso.

El segundo filial blanquiazul llega al encuentro tras encadenar dos victorias consecutivas, mientras que el conjunto amarillo suma tres empates en el Grupo 12 de Tercera Federación.

Buen momento de forma

El Tenerife C afronta la cita en un buen momento de forma. El segundo filial blanquiazul ha logrado hacerse fuerte en la Ciudad Deportiva Javier Pérez, donde ha sumado importantes victorias en este inicio de la temporada 2026/2027.

La primera llegó el 26 de septiembre, cuando se impuso ante la UD Añaza por 3-2 y consiguió su primer triunfo liguero. Posteriormente, el 10 de octubre, firmó una contundente victoria por 4-1 frente a la SD Villaverde Norte, confirmando su fortaleza como local.

Además, el conjunto tinerfeño llega al mini derbi tras encadenar dos victorias consecutivas en las que ha marcado cuatro goles en cada partido. La última fue a domicilio, con un triunfo por 2-4 ante el San Bartolomé. Actualmente, ocupa la sexta posición con diez puntos, aunque tiene pendiente disputar el encuentro aplazado de la primera jornada frente al Santa Brígida, previsto para este miércoles.

Tres empates en lo que va de competición

Por su parte, la UD Las Palmas C afronta el choque con una dinámica diferente. El segundo filial amarillo acumula tres empates en las jornadas disputadas: 1-1 ante el Estrella CF, 1-1 frente a la UD Villa de Santa Brígida y 2-2 contra el CD Mensajero en el Anexo del Estadio Gran Canaria.

Los amarillos ocupan la novena posición con nueve puntos, a solo uno de su próximo rival.

Con la clasificación tan ajustada y dos equipos que buscan dar un paso adelante en la competición, el mini derbi se presenta como una oportunidad importante para ambos filiales. El Tenerife C intentará prolongar su racha ganadora, mientras que Las Palmas C buscará romper la dinámica de empates y dar un golpe sobre la mesa en uno de los duelos destacados de la jornada.

Dónde ver el partido en directo

Puedes seguir el CD Tenerife C – UD Las Palmas C en RTVC. A partir de las 17:00 horas podrás seguir en directo el partido a través de Canarias Play, en la web de rtvc.es y en el canal de YouTube de deportes.

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