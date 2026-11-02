La UD Las Palmas se impone al Real Oviedo en el debut de Albert Sánchez tras dominar durante una hora y resistir la reacción local en la recta final

La UD Las Palmas fue muy superior en la primera hora del partido de este lunes frente al Real Oviedo y, aunque sufrió en la recta final (2-3), aprovechó la ventaja inicial de tres goles para sumar un triunfo ante los azules en el debut de Albert Sánchez.

2-3 | Las Palmas sorprende al Oviedo en el debut de Albert Sánchez / UD Las Palmas

Julián Calero apostó por primera vez esta temporada por la pareja Costas y Carlos Domínguez en el eje de la zaga, mientras que Albert Sánchez debutó en la UD Las Palmas con el defensa Andrés Rodríguez y el centrocampista Kirian por Bonfanti y Vieira

Empezó mejor Las Palmas y tardó poco en materializar su superioridad, primero con Manu Fuster rozando el gol tras un disparo desde la frontal que salió lamiendo la cepa del poste y después con una jugada por derecha que acabó en el centro de Pezzolesi y el gol de Manu Fuster sin la marca de los dos centrales oviedistas.

Tres minutos después, en el minuto 26, Iván Jaime lanzó un disparo desde la frontal que Escandell sacó y en el rechace volvió a llegar Pezzolesi, Carlos Domínguez le derribó y aunque Morilla Turrión no pitó nada, fue al monitor del VAR y acabó pitando un penalti que Jesé se encargó de transformar en el 0-2.

El Carlos Tartiere, enfadado con los suyos, fue testigo de un Real Oviedo incapaz de llevar la iniciativa en el encuentro y solo el juvenil Enzo Pérez era capaz de interpretar qué necesitaba el partido, pero por lo demás nadie en el centro del campo y nadie en el ataque sabía poner en problemas a una UD Las Palmas que no sufría.

Miyashiro amplía la ventaja y el Oviedo reacciona

No sorprendió que Calero metiese de cara al segundo tiempo a Estanis Pedrola, Jacobo y Morales, cambiando el dibujo a tres centrales; no hizo demasiado efecto, ya que aunque el Oviedo empezó con más ganas, Las Palmas enmudeció más si cabe al Tartiere con un pase al espacio de Loiodice que Miyashiro se encargó de convertir en el 0-3.

Cuando peor pintaba para el Oviedo, fue Carlos Domínguez el que en un saque de esquina logró el 1-3 y su quinto gol del curso, dando esperanzas a los azules; Ilyas Chaira y Reina fueron los últimos y ofensivos cambios de Calero, mientras que Albert Sánchez apostó por Jefté y Ale García en detrimento de Iván Jaime y Jesé.

Goti acerca al Oviedo, pero Las Palmas resiste

A diez minutos del final fue Goti el que con su zurda clavó una falta desde la frontal y el 2-3 le siguió dando alas al Real Oviedo, que solo dos minutos después pudo empatar en una doble ocasión que protagonizó Morales, sacando primero un disparo que paró Caro y un segundo rechace en el que no fue capaz de tirar.

No hubo más ocasiones claras para el Real Oviedo y la UD Las Palmas se llevó un importante triunfo en el debut de Albert Sánchez en el banquillo canario, sumando 17 puntos y dejando a los de Julián Calero con 18.

La previa

El Oviedo – Las Palmas se jugó este lunes 2 de noviembre a las 15:15 hora canaria (16:15 en la península) en el Carlos Tartiere. Era el partido de la jornada 12 de LaLiga Hypermotiony el árbitro fue Alejandro Morilla Turrión.

La cita era el debut de Albert Sánchez en el banquillo de la UD Las Palmas. El técnico, procedente del Dunkerque de la Ligue 2 francesa, fue presentado el jueves como tercer entrenador de la temporada, tras Rubén de la Barrera y Juan Manuel Rodríguez.

Cómo llegan el Oviedo y Las Palmas a este encuentro

El Real Oviedo llegaba 9.º con 18 puntos (cinco victorias, tres empates y tres derrotas), con 15 goles a favor y 12 en contra. Venía de empatar 2-2 en Almería y de ganar 1-2 en Ceuta y 3-1 al Eibar. En casa solo había perdido uno de sus cinco partidos: ha ganado dos, empatado dos y caído ante el Leganés.

La UD Las Palmas llegaba 14.ª con 14 puntos (cuatro victorias, dos empates y cinco derrotas), con 14 goles a favor y 19 en contra. Llega tras ganar 1-0 a la Real Sociedad B en el Estadio de Gran Canaria, con gol de Jesé, un triunfo que cortó una racha de cuatro derrotas en cinco partidos. Fue su primera victoria en casa desde la jornada inaugural.

Cuatro puntos separaban a ambos equipos. Para Las Palmas, el partido abría un calendario exigente: tres de sus cuatro primeros encuentros con Sánchez son fuera de casa. Solo el Eldense visitará el Estadio de Gran Canaria, el domingo 8 de noviembre.

Últimos enfrentamientos

Los cinco últimos cruces entre el Real Oviedo y la UD Las Palmas, todos en Segunda División, dejaban un balance muy parejo: una victoria para cada equipo y tres empates. Ambos suman tres goles en total.

10 de abril de 2021: Real Oviedo 0-0 UD Las Palmas

Real Oviedo 0-0 UD Las Palmas 6 de noviembre de 2021: Real Oviedo 1-1 UD Las Palmas

Real Oviedo 1-1 UD Las Palmas 21 de mayo de 2022: UD Las Palmas 2-1 Real Oviedo

UD Las Palmas 2-1 Real Oviedo 6 de diciembre de 2022: Real Oviedo 0-0 UD Las Palmas

Real Oviedo 0-0 UD Las Palmas 9 de abril de 2023: UD Las Palmas 0-1 Real Oviedo

En el Carlos Tartiere, donde se juega el partido del lunes, los tres últimos duelos terminaron en tablas (0-0, 1-1 y 0-0), con un solo gol en total. Las Palmas no ha perdido allí en esos cruces.

El último precedente es de hace más de tres años y medio: el Oviedo ganó 0-1 en el Estadio de Gran Canaria, en abril de 2023.

Alineaciones

Una hora antes del inicio del encuentro, cuando se sepan las alineaciones oficiales de ambos equipos, podrás consultarlas en esta página.

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