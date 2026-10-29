Albert Sánchez, nuevo entrenador de la UD Las Palmas

La UD Las Palmas comunica el fichaje de Albert Sánchez como nuevo entrenador del equipo amarillo
Albert Sánchez sustituye en el banquillo a Juan Manuel Rodríguez
El técnico grancanario ha vuelto a ponerse al servicio de la entidad amarilla, aportando su experiencia y conocimiento del club en un momento en el que el equipo ha necesitado de su implicación y responsabilidad.
La entidad ha agradecido su trabajo y la predisposición mostrada para ayudar al equipo, así como su permanente vinculación con los valores de la UD Las Palmas.