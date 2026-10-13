El técnico del filial dirigirá al primer equipo de forma transitoria después de que el club haya puesto fin a la etapa de Rubén de la Barrera tras nueve jornadas de LaLiga Hypermotion



Juan Manuel Rodríguez, hasta ahora entrenador del filial, asumirá de forma transitoria la dirección técnica de la UD Las Palmas. Este martes, a las 15:00 horas, comparecerá ante los medios en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. A las 17:00 horas dirigirá su primer entrenamiento al frente del primer equipo.

El relevo llega después de que la UD Las Palmas anunciara este lunes que Rubén de la Barrera no continuará en el banquillo. El técnico gallego, que llegó en junio para dirigir al equipo en la temporada 2026/27, deja el cargo con tres victorias, dos empates y cuatro derrotas en nueve jornadas. El club le agradeció en su comunicado «su dedicación y profesionalidad».

Quién es el nuevo entrenador

Juan Manuel Rodríguez, nacido en Las Palmas de Gran Canaria, conoce bien la casa. Ha pasado por la UD como entrenador de la cantera, del filial y del primer equipo en etapas anteriores. Asumió la dirección del filial el pasado mes de abril. La cantera de la UD adaptará de forma transitoria sus cuerpos técnicos tras este movimiento.

Cinco banquillos en poco más de dos años

Rodríguez será el quinto técnico del primer equipo desde el inicio de la temporada 2024/25:

Luis Carrión fue destituido el 8 de octubre de 2024, tras nueve jornadas sin ganar en Primera, con tres puntos.

fue destituido el 8 de octubre de 2024, tras nueve jornadas sin ganar en Primera, con tres puntos. Diego Martínez llegó ese mismo día y logró la primera victoria en Mestalla, pero no evitó el descenso. Su etapa terminó en junio de 2025, tras 32 partidos.

llegó ese mismo día y logró la primera victoria en Mestalla, pero no evitó el descenso. Su etapa terminó en junio de 2025, tras 32 partidos. Luis García firmó para la temporada 2025/26 en Segunda. Dejó al equipo quinto, con 73 puntos, y lo llevó al play-off, donde cayó ante el Málaga en semifinales. Comunicó su renuncia el 22 de junio de 2026.

firmó para la temporada 2025/26 en Segunda. Dejó al equipo quinto, con 73 puntos, y lo llevó al play-off, donde cayó ante el Málaga en semifinales. Comunicó su renuncia el 22 de junio de 2026. Rubén de la Barrera fue presentado ese mismo día, y su etapa ha durado nueve jornadas en LaLiga Hypermotion.

Con Rodríguez al mando, la UD busca estabilizar un arranque irregular, lejos por ahora de la zona noble de la tabla.

Dónde ver la presentación de Juan Manuel Rodríguez

Los Servicios Informativos de Televisión Canaria ofrecerán en directo la rueda de prensa del nuevo entrenador. También se podrá seguir en directo también en el canal de YouTube de Deportes de Televisión Canaria.