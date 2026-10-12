Juan Manuel Rodríguez se pone al frente del equipo de forma transitoria

De la Barrera en una imagen de archivo.

Rubén de la Barrera ha dejado de ser el entrenador de la UD Las Palmas. Así lo ha confirmado la UD Las Palmas esta noche de lunes a través de las redes sociales.

El entrenador, que llegó a la entidad amarilla el pasado mes de junio para dirigir al primer equipo durante la temporada 2026/27, concluye su etapa al frente del conjunto amarillo tras nueve jornadas de LALIGA HYPERMOTION, en las que el equipo ha cosechado tres victorias, dos empates y cuatro derrotas.

La UD Las Palmas ha querido agradecer al técnico «su dedicación y profesionalidad y le desea la mayor de las suertes, tanto a nivel personal como deportivo».

Juan Manuel Rodríguez se pondrá al frente del equipo de forma transitoria