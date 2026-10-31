Albert Sánchez confía en «recuperar la mejor versión» de futbolistas veteranos

El nuevo entrenador de la UD Las Palmas visitará el próximo lunes al Oviedo con solo tres entrenamientos dirigidos y muchas incógnitas en su primera alineación

Albert Sánchez, entrenador de la UD Las Palmas. Imagen UDLP

El nuevo entrenador de la UD Las Palmas, Albert Sánchez, ha dicho este sábado que en su primera toma de contacto con la plantilla ha detectado «mucha energía positiva» para tratar de cambiar la dinámica que vive el equipo en LaLiga Hypermotion, alejado de los puestos de cabeza.

El técnico catalán afrontará el choque del próximo lunes en Oviedo con solo tres entrenamientos dirigidos, un escaso margen de tiempo en el que pretende «volver a las bases del modelo», introduciendo algún «matiz», pero sin olvidar que la competición no espera por nadie.

«Hay que trabajar mucho, es un proceso largo, pero lo más importante lo tenemos, la predisposición para cambiar la dinámica, y hay argumentos para ser positivos», ha apuntado en una rueda de prensa.

Su estreno será en el Carlos Tartiere ante el Oviedo, «un equipo y un campo históricos», y lo afronta con la ilusión «de empezar un nuevo camino, todos juntos, con respeto a un gran rival», del que ha destacado que es uno de los que más centra y dispara desde fuera del área, y tiene un entrenador -Julián Calero- y jugadores «muy expertos» en la categoría, a pesar de su reciente eliminación en la Copa del Rey contra el CD Numancia de Soria, de Segunda Federación.

Primera alineación

Para ese choque liguero en Asturias ha asegurado que no tiene aún clara su primera alineación como técnico del equipo amarillo, aunque ha reconocido que hará algún cambio «por el lugar a donde vamos a jugar», y ha reiterado lo que ya dijo el pasado jueves en su presentación: quiere ver un equipo «reconocible, con identidad, personalidad y confianza con el balón», además de ser «agresivo» en el aspecto defensivo.

Reconoce que el fútbol es «un estado de ánimo», por lo que más allá de conceptos tácticos, en estas primeras horas con el grupo ha trabajado mucho el aspecto «emocional» del vestuario.

En este sentido, entiende que debe «recuperar la mejor versión» de futbolistas veteranos como Kirian Rodríguez y Manu Fuster, «muy importantes» en sus planes de futuro, así como a Jesé Rodríguez, un perfil de delantero cuyo rendimiento hará mejorar al equipo.