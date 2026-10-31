Real Sociedad B vs Girona FC, sábado 31 de octubre a las 13:00 (hora canaria), jornada 12 de LaLiga Hypermotion. Se puede seguir en directo el minuto a minuto en rtvc.es

La Real Sociedad B recibe al Girona FC este sábado 31 de octubre, a las 13:00 (hora canaria; 14:00 en la Península), en Zubieta. Es un partido de la jornada 12 de LaLiga Hypermotion entre dos equipos que llegan en momentos muy distintos. El filial vasco busca cortar una racha negativa, mientras que el conjunto catalán quiere mantener su buena dinámica y seguir sumando fuera de casa.

En rtvc.es podrás seguir el minuto a minuto del partido, con las alineaciones y las estadísticas en directo.

Real Sociedad B vs Girona FC | LaLiga Hypermotion

Cómo llegan la Real Sociedad B y el Girona a la jornada 12

La Real Sociedad B suma 8 puntos tras once jornadas, con 2 victorias, 2 empates y 7 derrotas. Encadena cinco derrotas consecutivas: 1-3 en Ceuta, 2-3 ante el Granada, 1-4 en el campo del Celta Fortuna, 2-4 ante el Almería y 0-1 el pasado sábado en Las Palmas, con gol de Jesé. En esas cinco jornadas ha encajado 15 goles. En Zubieta todavía no ha ganado: un empate y cuatro derrotas en cinco partidos.

El Girona llega con 21 puntos, fruto de 6 victorias, 3 empates y 2 derrotas, y suma seis partidos sin perder. Ganó 2-0 al Andorra el 18 de octubre y goleó 5-1 al Celta Fortuna el sábado 24. Fuera de casa ha ganado dos de sus cuatro partidos, con un empate y una derrota.

El choque enfrenta así al equipo con más derrotas seguidas de su racha reciente con uno de los que mejor puntúa en las últimas jornadas.

Últimos enfrentamientos H2H entre la Real Sociedad B y el Girona

Alineaciones

Cuando salgan las alineaciones se verán en esta sección de forma automática.

Minuto a minuto en directo

En cuanto comience el partido se verá de forma automática aquí el detalle del minuto a minuto del encuentro entre la Real Sociedad B y el Girona FC.

Estadísticas en vivo