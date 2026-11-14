Segunda jornada de la campaña electoral para el 29N

Los candidatos canarios del Partido Socialista al Congreso y al Senado han llamado este sábado a la población progresista a movilizarse el 29-N para frenar un retroceso en los derechos. Lo han hecho en tres actos celebrados en Lanzarote, Tenerife y Gran Canaria.

Con un mitin en Valterra, en Lanzarote, los socialistas han apelado a la fuerza de la movilización para frenar el avance de las derechas el próximo 29 de noviembre. En Tenerife, han visitado el Hospital Universitario de Canarias para exigir que la inversión que el Archipiélago percibe, se traduzca en una mejor Sanidad Pública.

En Gran Canaria han acudido a un acto de las Juventudes Socialistas para conocer las preocupaciones que afectan a este sector de la población. El Partido Socialista presentará este domingo oficialmente su programa, que incluirá propuestas para la población joven.

El Partido Popular ha presentado este sábado algunas de las propuestas que afectan a los jóvenes. Han aprovechado la visita a Canarias del presidente nacional de Nuevas Generaciones, Ignacio Dancausa. Proponen ayudas para comprar la primera vivienda y rebajas en el IRPF.

Los candidatos del Partido Popular se han reunido con los jóvenes del partido liderados por el presidente nacional de Nuevas Generaciones, Ignacio Dancausa. El PP propone reducciones en el IRPF a los jóvenes que encuentren su primer empleo durante los primeros cuatro años en el Mercado Laboral.



Han insistido en que defenderán las conquistas de la Agenda Canaria y modificarán la normativa para hacer frente a la inmigración irregular. Han prometido, incentivos para comprar la primera vivienda, ayudas a los jóvenes autónomos y rebajas fiscales a los jóvenes agricultores y pescadores.

Primer mitin de campaña de Unidad del Pueblo Canario. Los candidatos al congreso por la provincia de Las Palmas y los aspirantes al senado por Gran Canaria, han estado arropados por Irene Montero. Un acto en la capital grancanaria donde se han defendido los servicios públicos. Defensa de la ley contra la violencia de género, de una acogida digna a los migrantes, Un sí al turismo, pero con matices, y una advertencia sobre Marruecos.



Irene Montero ha participado en el mitin de UPC en Gran Canaria donde también tomó la palabra Luis Campos con medidas específicas para Canarias. También, han dicho, defensa del posei adicional y las ayudas europeas. Todo en un mitin en el que además se ha propuesto subir los impuestos a las grandes fortunas, a la banca y las eléctricas.

Los candidatos de Coalición Canaria-Primero Canarias se han centrado este sábado en apostar por infraestructuras que consideran estratégicas para el archipiélago y que los nacionalistas se comprometen a impulsar en el Congreso y en el Senado a partir del próximo 29 de noviembre.

Los nacionalistas han exigido que los beneficios que generan los aeropuertos repercutan en las islas. Primero Canarias-CC asegura que exigirá al Estado que intervenga para renovar infraestructuras que son clave para las islas. Los nacionalistas defienden que sólo ellos pueden ser la voz que Canarias necesita.

VOX ha centrado la jornada de campaña en apoyar al sector primario. Lo ha hecho en la mañana de este sábado, en una visita a la nueva edición de la tradicional Feria Kilómetro 0 en Tejeda, Gran Canaria. El partido cree que estas elecciones son una oportunidad para respaldar el campo

