UPC | Elecciones Generales 29N

Quiénes son los candidatos y candidatas de UPC (Unidad del Pueblo Canario/
NC-BC, Podemos, IU, Sumar) al Congreso de los Diputados por Canarias en las Elecciones Generales del 29N
Provincia Santa Cruz de Tenerife
- María Soledad Collado Mirabal (UPC).
- Francisco Ramón Santamaría Morales (UPC).
- Idaira Afonso De Martín.
- Óscar Izquierdo Pérez (UPC).
- Dolores Marta Espinosa Padilla.
- Kevin Rodríguez Expósito.
- Vanesa Martín Toledo (UPC).
Suplentes:
- León Gutiérrez Jiménez (UPC).
- Antía Fernández González (UPC).
- Zebensuí Barrera Subirana (UPC).
- Begoña Martín Marrero (UPC).
- Daniel Rafael Ross Márquez (UPC).
- Melania María González Torres (UPC).
- Fernando Ruiz Pérez (UPC).
- Aitami Bruno Bencomo (UPC).
- Juan José Valencia Rodríguez (UPC).
- Margarita Naike Ramos Benítez.
Provincia Las Palmas
- Luis Alberto Campos Jiménez.
- Yolanda Iratxe Serrano Ávila.
- Jorge Miguel Peñas Lozano.
- Angie Lizeth Rivera Ortiz.
- Francisco Javier Marrero Santana.
- Soraya El Hajoui El Hajoui.
- Ismael Jesús Sánchez Melián.
- Antonia Gloria Ali Santana.
Suplentes:
- César José Santana Santana.
- María Isabel Guerra Sánchez.
- Teodoro María Bonajale Oko.
- Zaida del Carmen Padilla Santana.
- Carmelo Faleh Pérez.
- Sara Ramírez Bolaños.
- José Manuel Santana González.
- Francisca Dolores Artiles Hernández.
- Mario Marcelo Regidor Arenales.
- Isabel Peñate Ortega.
Quiénes son los candidatos y candidatas de UPC al Senado por Canarias en las Elecciones Generales del 29N
Circunscripción Tenerife
1. Andrea Monica Martín Tacoronte (UPC, UPC).
Suplente 1: Cristian Viera Martín.
Suplente 2: Leticia Del Carmen López Díaz (UPC).
2. Ángel Manuel Rivera Ruz (UPC, UPC).
Suplente 1: Alejandra Orrillo Hernández.
Suplente 2: José Valentín Correa Gutiérrez (UPC).
Circunscripción GC
1. Ana Gloria Sánchez Ruano.
Suplente 1: Agustín Jorge Arencibia Martín.
Suplente 2: Hiurma Castejón Suárez.
2. Iván Santana López.
Suplente 1: Josefa Milán Padrón.
Suplente 2: Juan Manuel Gabella González.
Circunscripción Lanzarote
1. Fernando María Jiménez García.
Suplente 1: María Zayda González Cedrés.
Suplente 2: Mamadou Niang Niang.
Circunscripción Fuerteventura
Rubén Reyes Gutiérrez.
Suplente 1: Sonia Betancor Rodríguez.
Suplente 2: Samuel Alberto González Sáez.
Circunscripción La Palma
1. Miguel Ángel Pulido Rodríguez.
Suplente 1: María Angustias Rodríguez García.
Suplente 2: Javier Hernández San Blas.
Circunscripción El Hierro
1. Tinaxara Padrón Reyes (UPC, UPC).
Suplente 1: Abel Fernández Acosta.
Suplente 2: Laura Rodríguez Lima (UPC).