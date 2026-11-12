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UPC | Elecciones Generales 29N

Redacción RTVC
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Quiénes son los candidatos y candidatas de UPC (Unidad del Pueblo Canario/
NC-BC, Podemos, IU, Sumar) al Congreso de los Diputados por Canarias en las Elecciones Generales del 29N

Provincia Santa Cruz de Tenerife

  1. María Soledad Collado Mirabal (UPC).
  2. Francisco Ramón Santamaría Morales (UPC).
  3. Idaira Afonso De Martín.
  4. Óscar Izquierdo Pérez (UPC).
  5. Dolores Marta Espinosa Padilla.
  6. Kevin Rodríguez Expósito.
  7. Vanesa Martín Toledo (UPC).

Suplentes:

  1. León Gutiérrez Jiménez (UPC).
  2. Antía Fernández González (UPC).
  3. Zebensuí Barrera Subirana (UPC).
  4. Begoña Martín Marrero (UPC).
  5. Daniel Rafael Ross Márquez (UPC).
  6. Melania María González Torres (UPC).
  7. Fernando Ruiz Pérez (UPC).
  8. Aitami Bruno Bencomo (UPC).
  9. Juan José Valencia Rodríguez (UPC).
  10. Margarita Naike Ramos Benítez.

Provincia Las Palmas

  1. Luis Alberto Campos Jiménez.
  2. Yolanda Iratxe Serrano Ávila.
  3. Jorge Miguel Peñas Lozano.
  4. Angie Lizeth Rivera Ortiz.
  5. Francisco Javier Marrero Santana.
  6. Soraya El Hajoui El Hajoui.
  7. Ismael Jesús Sánchez Melián.
  8. Antonia Gloria Ali Santana.

Suplentes:

  1. César José Santana Santana.
  2. María Isabel Guerra Sánchez.
  3. Teodoro María Bonajale Oko.
  4. Zaida del Carmen Padilla Santana.
  5. Carmelo Faleh Pérez.
  6. Sara Ramírez Bolaños.
  7. José Manuel Santana González.
  8. Francisca Dolores Artiles Hernández.
  9. Mario Marcelo Regidor Arenales.
  10. Isabel Peñate Ortega.

Quiénes son los candidatos y candidatas de UPC al Senado por Canarias en las Elecciones Generales del 29N

Circunscripción Tenerife

1. Andrea Monica Martín Tacoronte (UPC, UPC).

Suplente 1: Cristian Viera Martín.

Suplente 2: Leticia Del Carmen López Díaz (UPC).

2. Ángel Manuel Rivera Ruz (UPC, UPC).

Suplente 1: Alejandra Orrillo Hernández.

Suplente 2: José Valentín Correa Gutiérrez (UPC).

Circunscripción GC

1. Ana Gloria Sánchez Ruano.

Suplente 1: Agustín Jorge Arencibia Martín.

Suplente 2: Hiurma Castejón Suárez.

2. Iván Santana López.

Suplente 1: Josefa Milán Padrón.

Suplente 2: Juan Manuel Gabella González.

Circunscripción Lanzarote

1. Fernando María Jiménez García.

Suplente 1: María Zayda González Cedrés.

Suplente 2: Mamadou Niang Niang.

Circunscripción Fuerteventura

Rubén Reyes Gutiérrez.

Suplente 1: Sonia Betancor Rodríguez.

Suplente 2: Samuel Alberto González Sáez.

Circunscripción La Palma

1. Miguel Ángel Pulido Rodríguez.

Suplente 1: María Angustias Rodríguez García.

Suplente 2: Javier Hernández San Blas.

Circunscripción El Hierro

1. Tinaxara Padrón Reyes (UPC, UPC).

Suplente 1: Abel Fernández Acosta.

Suplente 2: Laura Rodríguez Lima (UPC).

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