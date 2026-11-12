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PSOE | Elecciones Generales 29N

Redacción RTVC
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Quiénes son los candidatos y candidatas del PSOE al Congreso de los Diputados por Canarias en las Elecciones Generales del 29N

Provincia Las Palmas

  1. María Dolores Corujo Berriel
  2. Luc André Diouf Dioh
  3. Vanesa María Cabrera Ramos
  4. Pedro Sosa Sánchez
  5. Ada Santana Aguilera
  6. Alberto Guevara Hernández
  7. Sana Chehaib Charfaoui.
  8. Jorge Cornejo Jiménez.

Suplentes:

  1. Elisa Isabel García Rodríguez.
  2. Miguel Ángel Juárez Oviedo.
  3. Elisa Cordal Vieites.

Provincia de Santa Cruz de Tenerife

  1. Jose Antonio Valbuena Alonso
  2. Marta Arocha Correa.
  3. Sergio Matos Castro.
  4. María Teresa Gutiérrez Izquierdo.
  5. David Santiago Peraza Gámez.
  6. Josefa María Mesa Mora.
  7. Florentino Guzmán Plasencia Medina

Suplentes:

  1. Elena Mateo Morales.
  2. Guillermo José De Diego Romero.
  3. Gabriela-Haydee Figueroa Ferrari.

Quiénes son los candidatos y candidatas del PSOE al Senado por Canarias en las Elecciones Generales del 29N

Circunscripción Tenerife

1. Pedro Martín Domínguez.

Suplente 1: Marco Antonio González Mesa.

Suplente 2: Ana Rosa Mena De Dios.

2. Alicia Álvarez González.

Suplente 1: Esther Morales Sánchez.

Suplente 2: Luis Javier González Delgado.

Circunscripción Gran Canaria

1. Juan Jesús Facundo Suárez.

Suplente 1: Azahara Sosa Delgado.

Suplente 2: Luis Zamorano Arantegui.

2. Marta Jorgina Saavedra Domenech.

Suplente 1: Isaac Bolaños Betancor.

Suplente 2: Fabiola Begoña Sosa Reyes.

Circunscripción Lanzarote

  1. Francisco Manuel Fajardo Palarea.

Suplente 1: Sabina Inmaculada Vizcaíno Sicilia.

Suplente 2: Celestino José Socas Callero.

Circunscripción Fuerteventura

1. Paloma Hernández Cerezo.

Suplente 1. Víctor Modesto Alonso Falcón.

Suplente 2: Kathaisa Rodríguez Pérez.

Circunscripción La Palma

1. Kilian Sánchez San Juan.

Suplente 1: Goretti Pérez Corujo.

Suplente 2: Juan Gabriel Perez Perez.

Circunscripción La Gomera

1. Yaiza Castilla Herrera.

Suplente 1: Fabian Chinea Correa.

Suplente 2: Guacimara Barrera Magdalena.

Circunscripción El Hierro

1. Alpidio Armas González.

Suplente 1: Ana González González.

Suplente 2: Juan Rafael Zamora Padrón.

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