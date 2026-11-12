PSOE | Elecciones Generales 29N

Quiénes son los candidatos y candidatas del PSOE al Congreso de los Diputados por Canarias en las Elecciones Generales del 29N
Provincia Las Palmas
- María Dolores Corujo Berriel
- Luc André Diouf Dioh
- Vanesa María Cabrera Ramos
- Pedro Sosa Sánchez
- Ada Santana Aguilera
- Alberto Guevara Hernández
- Sana Chehaib Charfaoui.
- Jorge Cornejo Jiménez.
Suplentes:
- Elisa Isabel García Rodríguez.
- Miguel Ángel Juárez Oviedo.
- Elisa Cordal Vieites.
Provincia de Santa Cruz de Tenerife
- Jose Antonio Valbuena Alonso
- Marta Arocha Correa.
- Sergio Matos Castro.
- María Teresa Gutiérrez Izquierdo.
- David Santiago Peraza Gámez.
- Josefa María Mesa Mora.
- Florentino Guzmán Plasencia Medina
Suplentes:
- Elena Mateo Morales.
- Guillermo José De Diego Romero.
- Gabriela-Haydee Figueroa Ferrari.
Quiénes son los candidatos y candidatas del PSOE al Senado por Canarias en las Elecciones Generales del 29N
Circunscripción Tenerife
1. Pedro Martín Domínguez.
Suplente 1: Marco Antonio González Mesa.
Suplente 2: Ana Rosa Mena De Dios.
2. Alicia Álvarez González.
Suplente 1: Esther Morales Sánchez.
Suplente 2: Luis Javier González Delgado.
Circunscripción Gran Canaria
1. Juan Jesús Facundo Suárez.
Suplente 1: Azahara Sosa Delgado.
Suplente 2: Luis Zamorano Arantegui.
2. Marta Jorgina Saavedra Domenech.
Suplente 1: Isaac Bolaños Betancor.
Suplente 2: Fabiola Begoña Sosa Reyes.
Circunscripción Lanzarote
- Francisco Manuel Fajardo Palarea.
Suplente 1: Sabina Inmaculada Vizcaíno Sicilia.
Suplente 2: Celestino José Socas Callero.
Circunscripción Fuerteventura
1. Paloma Hernández Cerezo.
Suplente 1. Víctor Modesto Alonso Falcón.
Suplente 2: Kathaisa Rodríguez Pérez.
Circunscripción La Palma
1. Kilian Sánchez San Juan.
Suplente 1: Goretti Pérez Corujo.
Suplente 2: Juan Gabriel Perez Perez.
Circunscripción La Gomera
1. Yaiza Castilla Herrera.
Suplente 1: Fabian Chinea Correa.
Suplente 2: Guacimara Barrera Magdalena.
Circunscripción El Hierro
1. Alpidio Armas González.
Suplente 1: Ana González González.
Suplente 2: Juan Rafael Zamora Padrón.